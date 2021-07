A Temptation Island volano gli stracci tra Manuela Carriero e Stefano Sirena. Lei, infatti, è nel reality per dare un’ultima possibilità al fidanzato, dopo aver scoperto di essere stata tradita in precedenza con altre donne. “Questa è la sua ultima possibilità” dice la ragazza. Nel passato della coppia infatti c’è la scoperta di alcuni tradimenti. Tradimenti da parte di Stefano e lei glieli rinfaccia subito. “Ho trovato un secondo cellulare, dentro c’erano foto e chat con altre donne, prove inequivocabili di diversi tradimenti” ha spiegato Manuela.

Da un lato ha accettato di restare con lui, ma dall’altro ha voluto interrompere la convivenza: ora lui vive con la madre, mentre lei abita da sola. “Però puoi dire che a volte dormiamo insieme”, ha precisato Stefano, parlando subito dell’intimità della coppia. Lui si lamenta che, dopo la scoperta del tradimento, Manuela si rifiutava di uscire: “Mi vergognavo perché tutti sapevano che sono cornuta”.

I due continuano a scontrarsi. Nel corso dell’ultimo falò, Manuele si è resa conto che il suo fidanzato si sta avvicinando molto alla single Federica, con cui sta instaurando un rapporto di complicità. Tuttavia ciò che l’ha colpita molto in negativo non è stato tanto l’atteggiamento del suo fidanzato, quanto il paragone estetico che ha fatto tra lei e la tentatrice: ha apprezzato molto le doti fisiche di quest’ultima. “Basta! Non voglio vedere più niente”, sbotta in un primo momento Manuela, che scoppiando a piangere aggiunge: “È uno schifo di persona. Sta sempre a fare paragoni… Non puoi dire una cosa del genere alla tua ragazza!”.





A questo punto Manuela si è confidata con il conduttore Filippo Bisciglia e ha spiegato che non vede un reale cambiamento da parte di Stefano. Inoltre non si spiega perché il suo fidanzato insista a tornare da lei se non è deciso ad impegnarsi in maniera seria. La ragazza lo accusa di essere fin troppo superficiale, e spiega che nel frattempo lei si è legata molto con il single Luciano durante Temptation Island. Anche se sottolinea che tra loro c’è solo amicizia, Manuela si lascia andare e ammette: “Vorrei un fidanzato come lui”.

Anche per Stefano non è un periodo semplice. Per la prima volta dall’inizio del percorso il ragazzo ha ceduto ai sentimenti lasciandosi andare alle lacrime dopo aver visto il rapporto che la fidanzata sta instaurando proprio con il single Luciano. “Io sto male”, ha ammesso Stefano, spiegando che il motivo per cui lui e Manuela non riescono a separarsi è che alla base del loro rapporto c’è ancora l’amore.