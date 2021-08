Sono usciti insieme da Temptation Island e hanno sollevato non poche polemiche. Ora piovono le prime critiche su Manuela Carriero e Luciano Punzo. Che la storia di Manuela Carriera fosse sotto i riflettori si era capito già nella prima puntata. Si era detta molto insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato, che non le dimostrava amore e la trattava come un oggetto. Il suo percorso era stato un susseguirsi di scambi di accuse tra lei e il fidanzato Stefano Sirena, è emerso tutto il rancore che li divide.



Stefano aveva visto la fidanzata spendere bellissime parole per il single Luciano, a cui è sempre più vicina. A Manuela, invece, sono stati mostrati dei video, nei quali Stefano dice che si vergogna di lei e la definisce “psicopatica e insicura”. Usciti dal reality hanno impiegato poco a rifarsi una vita amorosa. Entrambi, infatti, hanno scelto di proseguire la conoscenza con i single conosciuti nel villaggio. Stefano con Federica e Manuela con Luciano.



Ora tra la nuova coppia di Temptation Island è sotto i riflettori: ieri è arrivata la prima litigata di coppia. A riferirlo sono stati proprio loro. “Scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo“. Così Luciano in una Stories che lui stesso ha postato su Instagram, in cui si è immortalato con la fidanzata, riprendendosi mentre era intento a discutere. Solo ieri lei era uscita allo scoperto con una frase difficile da equivocare.







“Siamo innamorati […] Io sono una ragazza che si lega molto facilmente specialmente quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata. Sposare Luciano? Sposarmi e avere una bella famiglia è il mio sogno. Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente si!”.



Da qui la critica verso la coppia. Secondo alcuni la nuova coppia fresca di uscita da Temptation Island sta cercando di ritagliarsi sempre più spasso senza risparmiarsi, calcando la mano mediaticamente. Insomma, sembra che stiano imbastendo, almeno sui social, una sorta di ‘soap opera’ che non piace a molti e fa pensare una specie di montatura. La critica maggiore è quella, infatti, di comparire troppo sui social e molto meno nella vita reale.