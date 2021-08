“Pronti per il matrimonio”. Temptation Island, bomba sulla nuova coppia: un amore travolgente

Temptation Islanda, lascia il fidanzato storico e perde letterlamente la testa per ‘lui’. Il pubblico conosce perfettamente cosa rappresenti, simbolicamente, il falò del programma. Un piccolo momento di incontro ma anche un punto di inizio e talvolta di fine. Ed è proprio davanti a quel falò che la coppia si è detta addio.

Dalle premesse forse molti avranno capito che stiamo parlando di Manuela Carriero che dopo aver raggiunto il capolinea con lo storico fidanzato Stefano Sirena, voltate le spalle al reality delle tentazioni così come al passato, ha riaperto il proprio cuore a Luciano Punzo. Poco tempo di frequentazione pare siano bastati per iniziare a parlare di vero amore e non solo.

In vista anche un matrimonio? Non si tratta solo di gossip, ma di un piccolo cenno che la stessa Manuela ha dato a tal proposito ai fan. Nessuna conferma sulle nozze, ma l’idea che possa accadere inizia a stuzzicare la mente dell’ex Temptation Island.





“Siamo innamorati. Io sono una ragazza che si lega assai facilmente, in particolare quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata”, per poi aggiungere: “Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente si!”.

Ma nella vita di Luciano, come ben si sa, esiste anche l’amore per la figlia, aspetto che non sembra preoccupare assolutamente Manuela Carriero: “Quando ho incontrato Luciano è stata la prima cosa che mi ha detto. Per la prima volta non ho avuto paura di questo. Avere una bimba è solo un valore aggiunto. Hanno un rapporto così bello che è impossibile non innamorarsi di loro”.