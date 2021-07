Lutto a Temptation Island, lacrime nella grande famiglia del reality: “Non ti dimenticheremo mai”

Momento molto negativo per ‘Temptation Island’. Un lutto ha colpito gli autori e tutti coloro che ruotano attorno al programma condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. La comunicazione di questo decesso inaspettato ha rattristato davvero tutti, infatti diverse persone hanno scelto il social network Instagram per l’estremo saluto ad una persona considerata “molto buona e gentile” e che è stata fondamentale nella buona riuscita del reality show di Mediaset.

Un dolore troppo forte per gli autori, che non hanno potuto non concedere nemmeno un minuto del loro tempo per dare l’addio a quest’uomo, che ha fatto tanto per il programma. Una news che colpisce tutti profondamente, quando ancora ‘Temptation Island’ è in corso di svolgimento. Non sappiamo se nelle prossime ore anche Maria De Filippi o Filippo Bisciglia vorranno rompere il silenzio o se rispetteranno la privacy fino alla fine. Andiamo a vedere cosa è stato scritto in queste ore.

Alcuni autori di ‘Temptation Island’ hanno espresso tutto il loro dolore e tutta la loro tristezza per quanto accaduto. Ad esempio Michele Perna ha postato su Instagram: “Ti salutiamo così Massimo, non ti dimenticheremo mai”. E subito dopo è stata la volta anche di Fabio Pastrello: “Ciao Massimo, persona rara e gentile”. Tutti hanno speso parole di elogio e di affetto nei confronti dello sfortunato uomo, che non ha potuto concludere la sua esperienza lavorativa a causa del decesso.





A perdere la vita è stato dunque Massimo, un componente dello staff di ‘Temptation Island’. In più ad accodarsi a pensieri di affetto e riconoscenza c’è stata anche l’autrice Chiara Bray: “Il ricordo di una persona gentile. Ciao Massi”. Una perdita straziante per tutti, ricordata anche da coloro che non lavorano più nella trasmissione ma che hanno incontrato Massimo negli anni precedenti. Non sono stati riferiti i dettagli della sua morte, ma si è potuta notare un dolore davvero incredibile.

Intanto, parlando delle vicende di ‘Temptation Island 2021’, non sappiamo per certo come andrà a finire tra Manuela e Stefano, se usciranno da Temptation Island 2021 insieme o separati dopo il falò di confronto. Ma le ultime indiscrezioni sul loro futuro arrivano da Deianira Marzano a cui hanno spifferato che i due sarebbero ritornati insieme. “L’altro giorno erano al mare insieme. Si chiama lido 128 a Brindisi”, ha riportato l’influencer. Non resta che capire cosa accadrà in futuro.