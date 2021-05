Temptation Island nuova stagione, ci siamo. Filippo Bisciglia e la sua squadra stanno lavorando e ultimando gli ultimi dettagli per la nuova edizione di un reality che si preannuncia come sempre scoppiettante e pieno di colpi di scena. Le coppie in ballo saranno sei e, come il format vuole, dovranno superare diverse prove caratterizzate dalla presenza sull’isola di altre persone potenzialmente ‘interessate’ al proprio compagno o compagna.

Un modo estremo, se vogliamo, di verificare la tenuta della propria relazione, ma in quest’epoca di follie e fanatismi il programma ha successo proprio per questo. L’insicurezza regna sovrana, le pulsioni personali vibrano e tenerle a bada, con l’arrivo della mai troppo goduta bella stagione, potrebbero ‘esplodere’, letteralmente. Il navigato e popolare conduttore è confermato, anzi confermatissimo e proprio recentemente ha confessato di non saper nulla sui partecipanti in gioco. La data di inizio, invece, è sicura.

Nell’anno passato Filippo Bisciglia ha raggiunto il settimo anno alla guida di Temptation Island e, come lui stesso ha ammesso, la relazione con la trasmissione e il suo pubblico è sempre più forte: “Ma quale crisi? io mi innamoro sempre di più del programma e di VOI, VOI che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore … Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore”. Ma quando inizia il nuovo Temptation Island?





Il nuovo Temptation Island inizierà il 30 giugno 2021, dunque per gli appassionati c’è da attendere davvero poco. La novità è che, rispetto alle ultime edizioni, non ci sarà una versione Nip, quindi largo ai vip. Proprio su questi ultimi è iniziato, come prevedibile, il sondaggio sui possibili partecipanti. Già Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, come del resto anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno smentito le voci su una loro presenza. Staremo a vedere…

Altri vip si sono espressi sulla loro partecipazione o meno al nuovo Temptation Island in arrivo il 30 giugno. Guenda Goria, ad esempio, ha detto che non le dispiacerebbe affatto essere sull’isola. La pensa diversamente Mirko Gancitano, il suo attuale fidanzato. Fermo restando che, senza voler male a nessuno da qui al 30 giugno chissà se i due staranno ancora insieme… chi può dirlo? Di sicuro, come anticipato, non ci sarà una versione Nip, per il dispiacere di Alessia Marcuzzi conduttrice dell’edizione andata in onda nell’autunno scorso e poi cancellata.