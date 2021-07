“La nuova vita…”. Colpo di scena dopo Temptation Island. Insieme fuori dal villaggio, poi la decisione di Claudia e Dario

In questi giorni Temptation Island sta facendo numeri pazzeschi. L’edizione 2021 del reality condotto da Filippo Bisciglia cattura sempre più attenzioni. Di cose ne sono successe davvero tante. D’altra parte c’era da aspettarselo. Con ben sei coppie in gara, ognuna con le proprie problematiche e con la voglia di mettersi alla prova, lo show si è dimostrato come sempre un test duro e significativo. Nella quarta puntata i riflettori sono stati puntati su Floriana e Federico.

All’ennesimo filmato del fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza, lei ha chiesto il falò per un confronto. Floriana, dopo aver ingoiato tanti rospi, ha deciso di lasciare Federico. Poi quest’ultimo ha chiesto il falò straordinario nel corso del quale è riuscito, commuovendosi, a riconquistare la fiducia perduta. Insomma un colpo di scena dietro l’altro. Ma non è la prima volta, naturalmente, che in Temptation Island ci sono degli improvvisi cambiamenti.

Ricordate Claudia Merli e Dario Loda? I due fidanzati hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island. Anche loro sono stati protagonisti di diversi tira e molla, crisi e ritorni di fiamma. A cinque anni di distanza dalla loro partecipazione al reality come li ritroveremo? Intanto vale la pena ricordare che dopo ben nove anni insieme fu Claudia a decidere di fare questa esperienza per capire meglio il suo rapporto con Dario.





Claudia e Dario si sono lasciati per circa un anno. La causa? Un classico: lei ha scoperto che lui l’ha tradita con la sua migliore amica. Dopo un anno lontani i due hanno deciso di riprovarci. E poi è arrivato Temptation Island. Nel corso del programma Claudia e Dario si sono messi alla prova e la relazione è sembrata avere giovamento da questa esperienza particolare. Quando è arrivato il momento del falò di confronto i due hanno confermato il loro amore.

A questo punto vi starete chiedendo se, dopo questo percorso così complicato, Claudia e Dario stanno ancora insieme. Ebbene, tenetevi forte, è cambiato tutto, di nuovo. Claudia e Dario non stanno più insieme. Lei oggi è single. Mentre lui è innamorato e fidanzato con un’altra donna. Chi l’avrebbe mai detto?