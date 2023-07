Davide Blanda è uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Durante i primi giorni di permanenza nel villaggio delle fidanzate, il tentatore si è avvicinato ad Alessia, la fidanzata di Davide. I due hanno partecipato al reality delle tentazioni dopo il tradimento di lei. “Sono Alessia ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni, scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione con una persona per circa due anni, molto più grande di me”, aveva raccontato Alessia.

“A giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto, io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare”, aveva detto Alessia nella presentazione di Temptation Island.

Leggi anche: “Ecco, lo sapevo…”. Temptation Island, clamoroso spoiler su Alessia e Davide: cosa è successo nel resort





Davide Blenda, chi è il tentatore di Temptation Island 2023

Arrivati al’Is Morus Relais, Alessia ha scelto come tentatore Davide Blanda. Gli appassionati di Uomini e Donne lo ricorderanno, perché il tentatore è stato a un passo dal diventare tronista del dating show di Maria De Filippi. Davide Blanda insieme a Davide Donadei e Gianluca De Matteis aveva partecipato a un sondaggio online che chiedeva al pubblico da casa di scegliere tra i tre ragazzi chi doveva salire sul trono di Uomini e Donne nell’edizione. Davide era stato il meno votato, sul trono salirono infatti Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

Davide Blanda è nato il 4 ottobre del 1992 a Novara. Lavora come tecnologo di confezionamento in una azienda italiana, ha due fratelli con i quali spesso registra divertenti su TikTok. Sulla sua vita privata si sa poco. Sappiamo che quando aveva 19 anni ha avuto una storia d’amore molto importante con una ragazza più grande di lui ma da allora, anche sui social, non c’è nessuna traccia di fidanzate.

Ovviamente al momento è single e partecipa come tentatore di Temptation Island 2023. Davide Blanda si è avvicinato alla fidanzata Alessia e questo ha creato non pochi timori nel fidanzato Davide, già scottato da un tradimento mai perdonato. In un video mostrato nel pinnettu si vede Alessia che flirta con Davide e anche bacio “di sfuggita” durante il compleanno. “Nel momento in cui vedrò un bacio tra lei e quel Davide chiuderò definitivamente la storia e me ne andrò via dal programma”, ha ammesso il fidanzato Davide.