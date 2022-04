C’è tanta attesa per uno dei programmi più seguiti dell’estate televisiva. Dopo la messa in onda di Ultima Fermata, programma condotto da Simona Ventura e prodotto dalla Fascino, la società di produzione di proprietà di Maria De Filippi, molti telespettatori aspettano di vedere uno di programmi di punta della conduttrice Mediaset.

Ultima Fermata si è rivelato un flop. Gli ascolti non hanno entusiasmato l’azienda e molti telespettatori aspettano il ritorno in televisione del format ‘originale’, ovvero Temptation Island, che lo scorso anno ha chiuso portando a casa un ottimo risultato in fatto di ascolti: il 27,40%. Ora è Tv Blog a spiegare quando e se il programma tornerà su Canale 5.





Temptation Island cancellato dal palinsesto estivo 2022

“Stando a quanto ci risulta, infatti, Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. – si legge sul sito – Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma”.

Una brutta notizia per i telespettatori che seguono le vicende sentimentali delle coppie che provano a mettere in discussione le proprie relazioni. Sempre secondo TV Blog, al posto di Temptation Island (versione classica e vip) andranno in onda delle repliche di un altro programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, Tu sì que vales (che tornerà poi in autunno, nella consueta collocazione del sabato sera, dove da anni è leader incontrastato in termini di ascolti).

Ma che schifo già che d'estate non c'è nulla in tv poi non fanno nemmeno Temptation island 💔 https://t.co/efuLYMPztQ — Giovi (@saziato_) April 11, 2022

Sul sito si legge ancora che Temptation Island potrebbe tornare in autunno, con registrazioni fatte in Sardegna, la location è l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, ad agosto. “Già nel 2020, lo ricorderete, la trasmissione ebbe una versione autunnale, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi (attualmente fuori da Mediaset). Ad oggi, lunedì 11 aprile, la certezza è che l’estate 2022 di Canale 5 sarà senza Temptation Island, conclude TV Blog.

