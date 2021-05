Tra poco Temptation Island tornerà in tv con una nuova edizione. Probabilmente unica, non doppia come lo scorso anno, e condotta da Filippo Bisciglia, ormai veterano del docu-reality estivo di Canale 5 che da sempre appassiona il pubblico. Ma i protagonisti delle passate edizioni continuano a essere molto seguiti sui social.

La loro notorietà, spesso, non si esaurisce dopo il famoso falò di confronto o un mese dopo la partecipazione al programma. Alcune coppie annunciano le nozze, altre l’arrivo di un figlio ma ci sono anche quelle che si dicono addio. Questo è il caso di Antonio Giungo e Nadia Chahar, che poco fa hanno ufficializzato quello che alcuni loro fan temevano, visto il tenore dell’annuncio di lei apparso tra le Storie di Instagram.

Antonio e Nadia di Temptation Island si sono lasciati: l’annuncio

Chi infatti si è appassionato alla storia di Antonio e Nadia e ha continuato a seguirli anche dopo Temptation Island aveva qualche sospetto già da un po’ di tempo. La coppia aveva smesso di pubblicare foto insieme sui social e questo, ormai si è capito, è un campanello d’allarme forte. E stavolta questo indizio non era infondato: è finita tra i protagonisti dell’edizione 2020 del programma.





Nadia Chahar e Antonio Giungo avevano deciso di mettere alla prova il loro rapporto in tv per via di alcuni problemi di coppia. Lui sosteneva che la compagna fosse ancora immatura, nel rapporto ma anche nella convivenza. Sbarcati nell’isola delle tentazioni, poi, Nadia si era avvicinata a un corteggiatore e sembrava fosse nata una simpatia ma al falò di confronto davanti ad Alessia Marcuzzi avevano deciso di lasciare insieme il programma.

Un mese dopo la fine della trasmissione Antonio e Nadia sembravano sereni, innamorati, felici. Ma evidentemente non è durata e 8 mesi dopo lei ha scritto questo messaggio tra le sue Stories per annunciare la fine della storia con Antonio e chiedere rispetto: “Sì, io e Anto ci siamo lasciati – ha fatto sapere perché probabilmente incalzata dai follower – Per favore rispettate questo mio momento no, ed evitate di intasarmi i direct”.