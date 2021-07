Valentina e Tommaso sono stati i veri protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Durati nel villaggio come un gatto in tangenziale, i due si sono rivelati una delle coppie più criticate e commentate di tutte le edizioni del programma.

Lei 40 anni, lui 21, insicuro e affetto da una gelosia a dir poco patologica (memorabile la frase “Tu sei solo mia, devi guardare solo me… Il tuo corpo è sacro, non devi andare scoperta e non devi farti toccare”) hanno lasciato i rispettivi villaggi durante la puntata andata in onda lunedì 5 luglio. Si attendava il falò di confronto diretto e naturalmente non ha deluso le aspettative. Un confronto per certi versi assurdo, con Tommaso che ha tradito la sua fidanzata con la single Giulia Cerini, eppure a giustificarsi è stata sempre e solo Valentina, che però a fine falò decide di uscire da sola.

Temptation Island 2021, il dopo falò di Valentina e Tommaso

Concluso il falò, i due hanno lasciatola spiaggia e si sono confidati con le telecamere di Temptation Island 2021. “È successo quello che mi aspettavo, – ha detto Valentina dopo il falò di confronto con Tommaso – nel senso che lui non ha accettato il mio divertirmi, lo stare in mezzo a queste persone che si sono rivelate fantastiche. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa, però a lui non arriva questo”.





“Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane, ma io comunque lo sapevo che in un futuro prossimo poteva succedere un cambiamento. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. Adesso ho la consapevolezza che se io mi diverto, sono serena e posso essere me stessa a lui non va bene”.

E ancora: “Se io fossi uscita con lui sarei ritornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che dopo un anno e sette mesi non voglio più“. Valentina ha poi spiegato come ha reagito al bacio di Tommaso alla tentatrice Giulia.

“Vederlo così è stata una cosa forte, ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso e quindi è una cosa inguaribile – ha detto Valentina cercando ancora una volta di giustificare l’ormai ex fidanzato – Ed è meglio che lui stia con una persona della sua età, questo su tutti i fronti. È servito ad entrambi questo programma, ha fatto capire cose importanti“.