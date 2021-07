A Temptation Island 2021 Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti formano sicuramente una delle coppie più discusse. Già durante la prima puntata lui, 21 anni, ha confermato i problemi esposti da lei, 40, nel video di presentazione: la gelosia. E infatti non appena fidanzati e fidanzate di questa edizione sono stati divisi nei rispettivi villaggi, il pubblico di Canale 5 ha potuto vedere con i propri occhi l’atteggiamento ossessivo di Tommaso.

Che ha iniziato a criticare pesantemente la compagna solamente perché invece di indossare i costumi interi ha sfoggiato dei bikini. Non solo. Ha anche perso la testa per avere visto la fidanzata farsi spalmare la crema sul viso da uno dei tentatori. Sfoghi, questi, che lo hanno fatto finire subito al centro della polemica.

Tommaso e Valentina Temptation Island 2021, l’indiscrezione: “Squalificati”

Valentina aveva parlato di “gelosia patologica” nel video di presentazione di Temptation Island 2021 e, almeno dai primi video, non esagerava. Il viaggio nei sentimenti per la coppia romana sarà sicuramente una dura prova per il loro rapporto ma stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, per i due il percorso non sarà poi così lungo all’interno della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.





Già prima dell’inizio di Temptation Island 2021 si è parlato di una coppia squalificata a pochi giorni dall’ingresso all’Is Morus Relais e ora viene fuori che sarebbe proprio quella formata da Tommaso e Valentina. Motivo? Nemmeno a dirlo, i due fidanzati sarebbero stati eliminati dopo solo due giorni per l’eccessiva gelosia di lui che al villaggio, alla vista dell’ultimo filmato di Valentina, si sarebbe infuriato.

Infuriato al punto che, secondo i rumor, al villaggio sarebbero addirittura volati tavoli e sedie. Inoltre Tommaso avrebbe superato le recinzioni del villaggio per raggiungere la sua Valentina infrangendo così il regolamento. Va precisato che, ovviamente, non c’è alcuna certezza che siano stati squalificati Tommaso e Valentina ma nelle ultime ore questa voce sulla coppia romana candidata al “provvedimento disciplinare” si fa sempre più insistente.