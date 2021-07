È iniziata col botto la nuova stagione di Temptation Island. Il 30 giugno, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del reality show delle tentazioni. Anche quest’anno, la formula di Temptation Island resta invariata: sei coppie si divideranno in due villaggi separati per ventuno giorni e fidanzati e fidanzate saranno messi alla prova da un gruppo di single. Le coppie che quest’anno metteranno alla prova i propri sentimenti sono formate da Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa.

Tre le coppie una ha attirato l’attenzione ddi tutti. Già dalla presentazione andata in onda nelle scorse settimane, Valentina e Tommaso avevano dato prova di aver tutte le carte in regola per regalare delle vere e proprie perle di trash. Diciannove anni di differenza: lei 40 anni, lui 21. Come raccontato durante la presentazione Valentina ha spiegato: “Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”. “Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – ha detto Tommaso -. È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”.

Tommaso di Temptation Island 2021 pazzo di gelosia di Valentina

Durante imprimo falò Tommaso ha mostrato la sua grande gelosia lasciando spiazzati i compagni di viaggio e lo stesso Filippo Bisciglia, che a stento hanno trattenuto le risate ascoltando le parole del giovane. Nessun gesto eclatante da parte di Valentina, che per tutto il tempo ha tenuto fede anche alla promessa di indossare sempre un copricostume (ovviamente non in piscina o in spiaggia).





“Si vuole sentire bella senza di me? Brava!” sbotta lui, chiacchierando con un altro fidanzato. Tommaso è pazzo di gelosia solo per averla vista pronta ad andare in spiaggia in costume: “Come faccio io? Già sto con l’ansia tutto il giorno!”. “Per qualcun altro queste cose non sono niente, ma a me già vedere che si fa toccare il naso e mettere la crema dà fastidio. Ci eravamo detti di non avere contatti con nessuno, di non farci toccare, ma s’è dimenticata tutto”.

“Tu sei solo mia, devi guardare solo me”, le aveva detto. “Il tuo corpo è sacro”. Anche Elettra Lamborghini ha commentato le parole di Tommaso. “Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo… al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno comunque sto adorandoh tuttoh”, ha scritto. “Ma questo sta fuori di testa”, “Io uno così lo facevo volare dalla finestra”, “Benvenuto nel medioevo”, “Completamente fuori di testa”, si legge tra i commenti.