“Niente di vero”. Temptation Island, nuova bufera su Tommaso e Valentina. La bomba sganciata da chi li conosce bene

Temptation Island 2021, l’ex coppia si pronuncia su Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Due sole puntate eppure tanti colpi di scena. Non appena fatto il loro ingresso a Temptation Island hanno subito catturato l’attenzione del pubblico. Una storia decisamente originale che ha rivelato fin dai primi momenti alcuni aspetti critici di coppia. Ma il reality di Filippo Bisciglia non è mai scontato e i colpi di scena sono inevitabili.

Una differenza d’età che ha fatto discutere fin da subito, eppure i 20 anni tra di loro sembra essere l’ultimo dei problemi. La relazione di coppia è inciampata nel tranello del nemico numero uno, ovvero la gelosia. Tommaso si è da subito dichiarato estremamente geloso della compagna, al punto da andare su tutte le furie al solo pensiero che Valentina potesse lasciarsi ammirare in costume.

Geloso ma con la propensione al tradimento: qualcosa non torna al punto che in molti tra il pubblico italiano hanno cominciato a chiedersi se la relazione d’amore fosse o meno reale o ‘montata’ per creare sorprese e colpi di scena atti a fare alzare l’asticella della notorietà dei due concorrenti. Tra chi non crede nella genuinità della storia tra Tommaso e Valentina, anche un ex coppia del reality show.





Possibile che sia tutto reale? Valentina De Biasi e Oronzo Carinola avrebbero definito la storia tra i due di Temptation Island “finta” e lo hanno fatto ai microfoni di Non succederà più: “La vedo una storia finta”, per poi aggiungere una riflessione su Tommaso: “Lui non lo capisco”. Ma i riflettori sembrano essersi poi spostati persino sul padrone di casa, Filippo Bisciglia.

“Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione… , sono cavolate, la redazione non ti dice nulla anzi”, dunque la produzione del programma è salva, stando alle parole di Oronzo Carinola. E per tornare sulla coppia più discussa di sempre, la De Biasi ha ammesso: “Tommaso ha avuto una reazione stranissima. Se non hai interesse ci sta. Lui poi ha avuto un cambiamento assurdo. Non so, lo può avere dopo un anno”.