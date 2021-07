A Temptation Island 2021 Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augisti sono ‘durati’ solo due puntate ma hanno catalizzato così tanta attenzione su di loro che ancora se ne parla. Ventuno anni lui, quaranta lei formano sicuramente la coppia più discussa di questa edizione del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia.

In breve, all’Is Morus Relais il romano prima ha reagito con assurde scenate di gelosia, vedendola insieme ai tentatori, poi ha deciso di tradirla con la single Giulia Cerin. Da qui, visti i video, la richiesta di Valentina del falò di confronto anticipato. Alla fine sono usciti da Temptation Island 2021 separati e entrambi hanno rilasciato un’intervista sulle pagine di UeD Magazine e spento così ogni rumor su un loro ritorno di fiamma.

Temptation Island 2021, Tommaso Eletti parla della single Giulia Cerin

Tommaso ha spiegato di aver tradito Valentina per una specie di ripicca, dopo averla vista trascorrere del tempo coi tentatori ma ha anche aggiunto che il sentimento per la sua ormai ex fidanzata non si è spento. Ha spiegato di aver tradito la compagna per insicurezza, perché aveva “vissuto un trauma vedendo Valentina non rispettare le cose che ci eravamo detti”.





“Sono stato ferito nel vederla fare quello che ci eravamo detti di non fare. […] Ci eravamo detti di evitare gli avvicinamenti fisici ad altri uomini. Quando ho visto quel che ho visto, l’ho vissuto come un tradimento e da quel momento ho sentito il desiderio di distrarmi e di guardare altrove”. E con Giulia Cerin? È davvero nato qualcosa di concreto con lei, dopo l’uscita da Temptation 2021? Pare di no, visto che la stessa tentatrice si è detta single sui social.

Ma Tommaso Eletti ha parlato anche di lei dopo aver sottolineato che “in quel momento per me la storia (con Valentina, ndr) era già finita, ci tengo a precisarlo. Volevo vivermi l’esperienza fino in fondo”. A proposito di Giulia, invece, l’ex volto di Temptation Island 2021 ha anche aggiunto di non vedere nulla di Valentina: “Non c’è paragone, al di là del colore dei capelli. Ci sono tante differenze tra loro, ma non ho conosciuto Giulia così nel profondo per darne un giudizio preciso”