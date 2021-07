Come ogni anno Temptation Island 2021 sta regalando al pubblico di Canale 5 una lunga serie di colpi di scena. Una coppia, quella composta da Tommaso e Valentina, si è già detta addio al falò di confronto anticipato richiesto da lei dopo aver visto il tradimento del fidanzato.

In questi giorni sta quindi crescendo l’attesa per conoscere il futuro delle altre cinque coppie e le anticipazioni ufficiali rivelano che, il prossimo lunedì 12 luglio 2021, andrà in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico. E al centro dell’attenzione ci saranno Ste e Claudia. Lei già nella prima puntata ha confessato i dubbi sul fidanzato con cui si sarebbe dovuta sposare lo scorso 7 agosto 2020, matrimonio poi posticipato a causa della pandemia.

Temptation Island 2021, “nella terza puntata Ste squalificato”



“Mi sento come se avessi tante emozioni contrastanti perché tra un mesetto ci sposiamo e sono qui apposta per capire alcune cose – ha detto Claudia che parlando del rapporto con Ste – non è più come prima la complicità e la leggerezza”. Col passare dei giorni, poi, Claudia si lascerà andare sempre di più col single che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.







Dunque Ste si ritroverà a vedere delle immagini della sua fidanzata che lo manderanno in forte crisi, come quelle in cui lei “twerka” insieme al tentatore. E scoppierà in lacrime, devastato da quello che sta succedendo all’interno del villaggio delle tentazioni di Temptation Island 2021. Un colpo durissimo per Ste, che ormai quasi farà fatica a riconoscere Claudia e a comprendere i suoi atteggiamenti.

La coppia apparirà in forte crisi e non si esclude che Ste, mosso dalla rabbia, possa aver compiuto un gesto “estremo” che gli sia valsa la squalifica. Come mostra il video delle anticipazioni, dopo aver visto le immagini della sua fidanzata, Ste sarà protagonista di una corsa forsennata verso il villaggio delle fidanzate. E visto che da giorni si parla di una squalifica a questo punto non si esclude che possa essere proprio Ste il fidanzato che sarebbe venuto meno alle regole del reality show, quindi scavalcare la linea immaginaria che divide i due villaggi per raggiungere la sua fidanzata Claudia.