Temptation Island 2021 è iniziato e i suoi protagonisti già al centro dell’attenzione. La prima puntata del docu reality estivo per eccellenza non avrà certo deluso le aspettative del pubblico, che aveva già visto le coppie nei video di presentazioni ma ha già assistito a una lunga serie di colpi di scena in poche ore. Anche la seconda puntata, grazie alle anticipazioni, si preannuncia imperdibile ma dalla prossima settimana il viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia cambia data di programmazione.

Le rimanenti cinque puntate del reality andranno infatti in onda il lunedì in prima serata su Canale5 anche se si possono comunque vedere in diretta streaming e in replica su MediasetPlay. Senza dubbio finora la coppia Valentina e Tommaso è in cima alle discussioni del pubblico, ma anche quella composta da Jessica e Alessandro non è stata da meno.

Temptation Island 2021, mai successo prima: il gesto delle tentatrici



Tra i due i primi screzi sono iniziati dal primo istante, quando si sono presentati tentatori e tentatrici. Jessica ha fatto i suoi apprezzamenti a Davide Basolo (l’Alchimista di UeD) e lo ha scelto come suo preferito ma il fidanzato non l’ha presa bene. Credendo di non avere alcun aspetto che non sia meglio di quello del nuovo rivale, si è addirittura levato la camicia per mettere in mostra il fisico.







Non è andata meglio quando, come da tradizione, le coppie sono state divise nei due rispettivi villaggi e lui non ha cambiato atteggiamento. Alessandro non ha fatto che mostrare i muscoli, allenarsi e fare i suoi 6/7 pasti al giorno a Temptation Island ma praticamente senza mai nominare la fidanzata. Jessica è rimasta perplessa, ma non è stata la sola: anche le single del villaggio lo hanno criticato.

E non è mai successo prima a Temptation Island che le tentatrici si schierassero dalla parte di una delle fidanzate. Quando si sono ritrovate a chiacchierare da sole hanno asfaltato Alessandro: “È disarmante perché un uomo così pensavo che neanche esistesse”, dice Giulia Mastrantoni alle sue colleghe. “Poverina”, le fa eco un’altra tentatrice facendo riferimento a Jessica. “Ecco perché vuole essere fidanzato. Perché dal punto di vista sentimentale non deve andare a cercare niente. Non ha l’addome scolpito”.