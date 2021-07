È andata in onda lunedì 5 luglio la seconda puntata di Temptation Island 2021, il reality condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5 in prima serata. La coppia formata da Tommaso Eletti (21 anni) e Valentina Nulli Augusti (quasi 40) è stata la protagonista assoluta del secondo appuntamento del programma che mette alla prova i sentimenti delle sei coppie sbarcate all’Is Morus relais, in Sardegna.

Tommaso si è mostrato possessivo e geloso di Valentina, nonostante lei non avesse minimamente dato adito alla reazione incontrollata che ha avuto dopo aver visto i video della scorsa puntata. E così ha deciso di cambiare completamente il suo approccio avvicinandosi alla tentatrice Giulia. “Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? Non ci credo..”, poi il colpo di scena, con una serie di baci, immortalati anche dalla telecamera.

Temptation Island 2021, domanda imbarazzante di Stefano a Filippo Bisciglia

Di fronte al fatto, Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato e la coppia è uscita ufficialmente dal villaggio. Filippo Bisciglia ha fatto la fatidica domanda Dopo una serie di scambi di battute e nervosismi, il conduttore è dovuto intervenire per porre la fatidica domanda a Valentina e Tommaso: “Vuoi tornare a casa da solo/sola?“. Per Valentina era un “sì” ma per Tommaso – nonostante abbia tradito la fidanzata davanti alle telecamere – è un “no”.





Non solo Valentina e Tommaso, a scatenare un’ondata di commenti social e critiche anche la coppia formata da Stefano ed Emanuela, insieme da quattro anni con una serie di tradimenti seriali da parte di lui e sempre perdonati dalla ragazza, che negli ultimi giorni si è avvicinata al tentatore Luciano. “Si vede che mi pensa, come anche io penso a lei. Mi dà fastidio qualche confidenza che si sta prendendo ma non vedo ancora malignità, – spiega Stefano a Filippo Bisciglia – devo essere sincero. Intanto mi godo questo percorso, poi vediamo cosa succede a me e a lei.”.

Luciano fa degli apprezzamenti su Manuela che non la lasciano indifferente… Come reagirà Stefano? #TemptationIsland pic.twitter.com/lf5tM19cbt July 5, 2021

Nel filmato Manuela parla del suo rapporto di coppia con Stefano: “Mi passa la voglia di fare l’amore, la vedo una cosa sporca come la fa lui…una cosa meccanica”. Sorpreso dalla rivelazione della fidanzata, Stefano si volta verso Filippo Bisciglia e lo gela con una domanda decisamente intima: “Ma tu come lo fai?”. Quasi imperturbabile il conduttore, che accenna un sorriso e prosegue con il falò.