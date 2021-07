Temptation Island 2021 è arrivato alla quarta puntata. E si prevedono grosse scintille anche perché Filippo Bisciglia è quasi arrivato alla fine della narrazione di questo viaggio nei sentimenti delle coppie. A proposito, c’è un aggiornamento sulla finale.

Come è noto gli appuntamenti sono sei in totale e la puntata conclusiva, quella in cui gli ultimi fidanzati, quelli che hanno resistito per 21 giorni in villaggi separati si troveranno uno davanti all’altro al falò di confronto, andrà in onda martedì 27 luglio. Già, si cambia ancora. Dopo il mercoledì, il lunedì sera e ora il martedì. Motivo di questa scelta? Semplice: la produzione preferisce chiudere questa edizione di grande successo entro il mese di luglio, quando ancora il pubblico c’è e la pubblicità paga di più rispetto al mese di agosto, si legge.

Temptation Island 2021, un fidanzato nella casa delle single



Ma ora concentriamoci sugli ultimi spoiler, quelli appunto relativi alla quarta puntata del 19 luglio. Dopo l’addio di Claudia e Ste che lunedì scorso hanno lasciato il programma insieme, sono quattro le coppie ancora in gioco. La settimana passata, in chiusura di puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato la richiesta di un confronto immediato da parte di una delle fidanzate che certamente turberà gli animi nel villaggio dei compagni.







Non è dato da sapere chi tra loro sta per vivere il momento più intenso del proprio viaggio nei sentimenti ma dai video diffusi si capisce che Manuela è sempre più furiosa con Stefano e si è avvicinata al single Luciano e che Floriana che spesso piange e si lamenta dell’amicizia nata tra il suo Federico e la single Vincenza. L’ultimo spoiler invece è succosissimo e riguarda Alessandro.

Alessandro, dopo aver visto alcuni video della fidanzata Jessica, si avvicina single Carlotta. Non è chiaro se sarà proprio la tentatrice a provare l’approccio o se partirà tutto da lui ma poco fa dal profilo Instagram di Temptation Island 2021un nuovo video di anticipazioni mostra proprio Alessandro entrare nella casa delle single con Carlotta. Dove non ci sono telecamere. E la faccia di Jessica al falò nel momento in cui vede quel filmato dice tutto…