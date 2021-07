Dopo la prima, seguitissima puntata di Temptation Island 2021 cresce l’attesa per la seconda. A partire da questa settimana Filippo Bisciglia, coppie di fidanzati e tentatori torneranno a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 di lunedì. E il 5 luglio, ovviamente in prima serata, gli spoiler promettono un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere con diversi colpi di scena e, forse, anche una squalifica per violazione del regolamento.

Da giorni in rete non si parla d’altro se non della presunta squalifica di Tommaso e Valentina, forse la coppia più chiacchierata di questa edizione di Temptation Island 2021. Lui 21 anni e gelosissimo, lei 40 anni e quella che ha contattato la redazione a detta di numerosi utenti sembrano essere gli indiziati principali alla squalifica di cui si rumoreggiava tempo fa, anche prima dell’inizio del programma.

Temptation Island 2021, spolier seconda puntata: falò immediato chiesto da una fidanzata

Per ora, stando al video di anticipazioni pubblicato sulla pagina social ufficiale di Temptation Island 2021 si vede Filippo Bisciglia raggiungere Valentina al villaggio delle fidanzate: “Devi andare nel Pinnettu, ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”, le sue parole. Ma la compagna di Tommaso non sarà l’unica a essere contattata personalmente dal conduttore.





Stesso discorso per Ste, raggiunto da Filippo Bisciglia per una comunicazione davvero importante: “Ste, ho una comunicazione per te, ti aspetto al falò”, spiega nel filmato-spoiler il presentator al fidanzato di Claudia. Questa coppia è (o meglio sarebbe) prossima al matrimonio. In realtà Ste e Claudia avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno ma il Covid li ha costretti a rinviare.

Ma c’è un altro spolier relativo alla seconda puntata di Temptation Island in programma lunedì 5 luglio sera. E che spolier! In un secondo filmato, Filippo Bisciglia si rivolge alla platea dei fidanzati e dice: “Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto immediato”. In molti credono che la richiesta arrivi da Claudia, ma non è detto che non sia stata un’altra fidanzata a fare questa mossa. Staremo a vedere quale coppia abbandonerà il programma. E se lo farà mano per la mano o separati.