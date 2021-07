È iniziata col botto la nuova edizione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Un’edizione che dalle premesse promette tanti colpi di scena e storie appassionanti per il pubblico a casa.

Come ogni anno le coppie in ballo sono sei: Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa. I ragazzi sono sbarcati a Is Morus relais, il villaggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ogni anno ospita le registrazioni del programma. Tra momenti trash, clamorosi casi di gelosia, crisi e i soliti stereotipi da coppia fidanzata ormai caduta nella monotonia della convivenza, il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha esordito con un clamoroso risultato.

Temptation Island 2021, clamoroso successo per la prima puntata

Forte delle coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti, la prima puntata ha fatto il vero botto. Temptation Island 2021 ha infatti fatto registrare 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Il programma di Canale 5 si conferma uno dei fenomeni televisivi più trasversali degli ultimi anni, capace di ottenere numeri record anche sul web e sui social.





La prima puntata di Temptation Island ha già regalato momenti di grande tensione, quindi di polemica e una valanga di commenti social. Tra i tweet più influenti quelli di Elettra Lamborghini, che si è scatenata a suon di commenti per tutta la serata. Secondo il sito Digitalic, i post dell’ereditiera ed ex opinionista dell’Isola dei Famosi si sono piazzati al primo e terzo posto per numero di like, risposte e commenti.

Il ritorno di Temptation Island 2021 ha fatto crollare gli ascolti della Rai. La Forma dell’Acqua, il film diretto da Guillermo del Toro in onda su Rai Uno, ha ottenuto soltanto il 9,37% di share e 1.708.000 spettatori. Insomma, per il programma della Fascino di Maria De Filippi è stato un vero e proprio successo. Entusiasta il conduttore Filippo Bisciglia, che sul suo account Instagram ha ringraziato tutti: “Immensamente VOI… GRAZIEEEEEE… Vi abbraccerei tutti”.