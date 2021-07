Temptation Island 2021 grazie alla sua seconda puntata ha tenuto incollato allo schermo tutto il pubblico affamato di gossip. Non si è fatto che parlare e straparlare della coppia più insolita della stagione 2021 dell’isola più bollente che ci sia, ovvero Tommaso e Valentina. Una volta fatta la loro uscita definitiva dal programma, lo scettro di coppia più interessante è nettamente passato ai brindisini Manuela e Stefano.

I due salentini stanno insieme da quattro anni e mezzo, ma il rapporto è in crisi. Probabilmente più in crisi di quanto pensasse il fidanzato, che in passato ha tradito Manuela. Lei si era trasferita per amore a Rimini, ma già nei primi mesi di convivenza ha scoperto i tradimenti di Stefano, decidendo di tornare a vivere a Brindisi e interrompere la convivenza.

La coppia ha scelto di partecipare a Temptation Island proprio per questo motivo, ma a quanto pare lei ha deciso di vendicarsi dei tradimenti. Lo ha fatto nella prima puntata parlando di come Stefano si in casa, e nei social è rimbalzata ovunque la storia della tavoletta del wc.





Stasera ha completato l’opera. Dopo il primo falò, Filippo Bisciglia è andato nel villaggio dei fidanzati per chiamare Stefano: aveva una comunicazione da fargli, per questo gli ha chiesto di raggiungerlo al falò. Appena si è seduto di nuovo sui tronchi, Stefano ha scoperto che Filippo aveva un altro video per lui.

Quindi ha visto la sua fidanzata che si sfogava con dei progressi e a uno ha ha fisicato di non avere più attrazione per Stefano. Manuela ha collaborato di tirarsi indietro nei momenti di passione, per un motivo ben preciso: “La vedo come una cosa sporca, specialmente come la fa lui. Non mi sento desiderata, come se lui facesse una cosa meccanica”. E lui: “Questa è venuta qua per lasciarmi, ma perché non mi ha lasciato prima. Mo ti faccio vedere che faccio io”