Temptation Island 2021, Manuela spiega perché ha dato uno schiaffo a Stefano

Si è conclusa co diversi colpi di scena l’edizione di Temptation Island 2021. Tra le coppie più discusse quella formata da Manuela e Stefano, che grazie all’esperienza vissuta a Temptation Island 2021 capiscono di voler chiudere la relazione già traballante.

I due sono arrivati all’Is Morus relais con l’intento di rimettere insieme i cocci di una relazione minata anche dai tradimenti di lui. Ma con il passare dei giorni si era capito che la cosa non sarebbe andata avanti. Lei si è avvicinata al tentatore Luciano – oggi suo fidanzato – mentre Stefano ha intrapreso una relazione con la sua tentatrice, Federica Cleo, che in queste ore ha pubblicato su Instagram la prima foto di coppia. Durante un infuocato falò Manuela dice di aver realizzato di provare solo affetto nei confronti di Stefano e che vuole uscire da sola da Temptation.

Temptation Island 2021, Manuela spiega il motivo dello schiaffo a Stefano

Anche Stefano decide di andare via da solo, soprattutto dopo aver visto il video di Manuela e Luciano, che a fine serata si sono baciati davanti alle telecamere. Prima del falò, al termine del quale le coppie decidono se uscire dal programma insieme o sperati, Manuela ha infatti ceduto al single Luciano fino a baciarlo con passione anche davanti a Natascia e al suo tentatore, increduli.





La resa dei conti della coppia è iniziata subito con toni accesi da parte di entrambi. “Parlo io, lei ha parlato anche troppo”, ha esordito lui, accusando la fidanzata di averlo offeso sin dal primo giorno a Temptation Island 2021, deridendo le sue insicurezze e contestandogli di avere un rapporto sbagliato con i soldi. “Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole – ha detto riferendosi a Luciano – Non pensare che sono stato con le mani in mano”. Ma quando il fidanzato ha parlato del suo naso rifatto, Manuela non ci ha visto più e gli ha tirato due sonori ceffoni costringendo Filippo Bisciglia a intervenire.

A 24 ore dalla messa in onda della puntata di Temptation Island 2021 Manuela è intervenuta sui social per commentare il suo gesto: “Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io. – ha scritto Manuela – La violenza psicologica è peggiore. Quella è la cosa più brutta che tante volte non viene neanche riconosciuta“.