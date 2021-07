Dopo Valentina e Tommaso e Claudia e Ste riflettori puntati sulla coppia Manuela e Stefano a Temptation Island 2021. Coppia particolare perché in breve i continui tradimenti di lui hanno portato la fidanzata a non fidarsi più, quindi la decisione di testare il loro ‘nuovo’ rapporto nel docu reality di Canale 5.

Ma già dal loro sbarco all’Is Morus Relais si è capito che tra loro c’è tanta rabbia e nessuno dei due ha mai parlato bene dell’altro nei rispettivi villaggi e ai falò. Manuela si è anche avvicinata al single Luciano e questo atteggiamento Stefano non l’ha mandato giù: “Sei debole. Solo la casalinga sai fare. Io sto benissimo. Fallita di mer*a. Mi ha rotto i coglioni. È venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura”.

Manuela di Temptation Island 2021, la segnalazione



Non sappiamo per certo come andrà a finire tra Manuela e Stefano, se usciranno da Temptation Island 2021 insieme o separati dopo il falò di confronto. Ma le ultime indiscrezioni sul loro futuro arrivano da Deianira Marzano a cui hanno spifferato che i due sarebbero ritornati insieme. “L’altro giorno erano al mare insieme. Si chiama lido 128 a Brindisi”, ha riportato l’influencer.







E ancora: “Sì Deia, ho chiesto a un mio amico, sono ritornati insieme e adesso faranno gli influencer, che *** (la parola è stata censurata ndr)”. Ma non è finita qui perché poi una presunta conoscente di Manuela ha detto di avere un amico in comune con lei attraverso cui ha appreso una serie di informazioni. Informazioni pesanti come quella secondo cui avrebbe deciso di partecipare a Temptation Island 2021 solamente per visibilità.





A suo avviso lo scopo di Manuela sarebbe solamente quello di diventare un’influencer di Instagram e per diventarci si sarebbe anche licenziata dal bar in cui ha lavorato per tanti anni e starebbe anche organizzando serate. Una ‘mossa’ che ha fatto subito irritare il pubblico, già convinto che si stia solo approfittando di questa esperienza in tv per scopi personali.