Non era mai successo nella storia di ‘Temptation Island’, ma a quanto pare stavolta la grossa sorpresa si è verificata. Protagonista una concorrente del reality show di Filippo Bisciglia, che come si può evincere dalle anticipazioni della puntata del 19 luglio si è lasciata andare ad una dichiarazione clamorosa. Una frase di una fidanzata ha lasciato davvero tutti di stucco. Mai nessuno aveva deciso di sfogarsi in quel modo, ringraziando di fatto una persona che sulla carta dovrebbe essere completamente rivale.

Intanto, stando a ‘Bubinoblog’, lunedì 19 luglio ci sarà la quarta puntata sul quinto canale Mediaset e successivamente ci sarà il quinto appuntamento lunedì 26 luglio. La sesta e ultima puntata di ‘Temptation Island 2021’ sarà praticamente immediata, infatti si terrà il giorno dopo. Le storie dei concorrenti avranno la loro naturale conclusione martedì 27 luglio. Ma andiamo a vedere questa anticipazione.

La concorrente Jessica è stata chiamata nel pinnettu per osservare nel dettaglio cosa ha combinato il fidanzato Alessandro. E quest’ultimo ha cominciato a ballare con la tentatrice Carlotta. Questo video ha clamorosamente sorpreso in positivo la ragazza, che ha esclamato: “Brava, lo hai svegliato”. Quindi, le ha detto grazie per aver attivato qualcosa nel giovane. Ma Alessandro successivamente ha perso la pazienza e si è lasciato andare ad alcuni gesti decisamente non piacevoli ed eleganti.





Poi a ‘Temptation Island’ Alessandro ha anche dato vita a qualche coccola a Carlotta, ma lui si è infastidito tantissimo quando ha guardato delle scene fastidiose della sua dolce metà. Ha chiesto al conduttore di stoppare il filmato e ha chiesto il falò. Ha affermato agli altri compagni di avventura: “Non riesco a vedere certe cose a 34 anni”. Staremo a vedere se la loro relazione sentimentale è destinata a proseguire o se si interromperà a causa di incomprensioni, nate nella trasmissione.

Nelle scorse ore ha parlato Luke Pioppa, il single con cui Claudia ha avuto un ottimo feeling. Sempre a Uomini e Donne Magazine ha spiegato il suo rapporto con la ragazza, esprimendo anche il suo pensiero circa l’imminente matrimonio tra lei e Ste quando gli è stato chiesto se la vede pronta: “È difficile rispondere. Posso dirle però che quando è uscita dal villaggio non credo fosse ancora pronta a sposarsi con Ste perché lei deve ritrovarsi”. Invece sembrano prontissimi al matrimonio.