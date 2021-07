“Io e Jessica dopo Temptation Island…”. A letto insieme nel villaggio, ora il tentatore Davide rompe il silenzio

Insieme a Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro sono stati i protagonisti dell’edizione 2021 di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione che durava da sette anni, con due anni di convivenza.

Se prima Jessica e Alessandro erano dinamici e facevano molte cose insieme, con il passare del tempo Jessica ha iniziato a soffrire la monotonia e gli unici interessi di Alessandro, la dieta, la palestra e il cellulare. Dopo un percorso abbastanza travagliato, Alessandro e Jessica sono usciti dal villaggio da single chiudendo per sempre la relazione di sette anni.

Il tentatore Davide e Jessica dopo Temptation Island 2021

La notte di baci e coccole della ragazza con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata aveva fatto infuriare il giovane milanese che aveva chiesto il falò di confronto anticipato lasciando la fidanzata. Stessa decisione per Jessica, tornata felicemente single ma con la speranza di rivedere il suo tentatore.





Un mese dopo Temptation Island 2021 Alessandro e Jessica hanno confermato la decisione presa al falò. “Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato Jessica – Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano. Con Davide ci sentiamo, non tutti i giorni e spero di vederlo se è possibile. Se da entrambi c’è la voglia perché no…”.

Dello stesso avviso non è stato Davide Basolo, noto ai più per essere stato l’Alchimista, uno dei corteggiatori di Giovanna Abate – che in una Instagram stories ha parlato di Jessica senza fare alcun riferimento a possibili flirt.

“Io a Jessica voglio molto bene, – ha spiegato Davide Basolo – ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato”. E ancora: “Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto, che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, – ha concluso – io ero un contorno”.