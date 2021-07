Un nuovo incendio di origine dolosa è divampato all’hotel Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, struttura turistica famosa per essere il set di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in onda in prima serata su Canale 5.

Come ricostruisce il quotidiano La Nuova Sardegna, I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, che hanno spento il rogo, hanno operato con due autopompe e una decina di uomini. Sul posto sono giunti anche i militari del Nucleo investigativo antincendi per gli accertamenti di rito.

Temptation Island 2021, incendio all’Is Morus relais

L’incendio è divampato nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 luglio. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 4,15 per spegnetele fiamme che hanno distrutto in maniera quasi totale una parte del complesso ricettivo.





Una sessantina di persone sono state evacuate per precauzione. Non c’è nessun ferito e ancora da quantificare i danni alla struttura che ogni anno ospita le registrazioni del reality show delle tentazioni in onda su Canale 5. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, è stata accertata la natura dolosa dell’incendio, non il primo in questa struttura.

Anche nella notte fra il 5 e il 6 agosto 2020, il resort, dove da poco si era concluso il ciclo del reality, venne dato alle fiamme. In quella occasione parte dell’attrezzatura Mediaset andò persa nell’incendio e una persona finì intossicata.