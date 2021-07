Riflettori puntati sul percorso di Floriana e Federico a Temptation Island 2021. Dopo l’uscita di scena di Tommaso e Valentina e Claudia e Ste, tutti mano per la mano, la terza puntata del docu reality è stata molto incentrata su questa coppia insieme da 2 anni. Ma dall’inizio convivenza lei non si sente più amata, messa da parte: “Voglio capire se lui è ancora innamorato di me”, ha spiegato parlando delle ragioni che l’hanno spinta a contattare la redazione di Temptation Island 2021.

Ma al villaggio Federico sembra sempre più vicino alla single Vincenza e davanti a quelle immagini Floriana è crollata. Se per lui Filippo Bisciglia non aveva alcun video da mostrare, per lei ce ne erano eccome. A Vincenza Federico racconta: “Lei mi dice Ti amo solo prima di andare a letto e se io non le dico che la amo lei dice ‘ma allora non mi ami?’. A me così non sta bene”.

Temptation Island 2021, Floriana crolla per Federico: “Lo lascio”

Ma non è mica finita qui. A Federico sfugge anche che “quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei”. La reazione di Floriana? Sconvolta: “Io lo lascio. Che sfigato, cioè io mi devo fare una famiglia con questo? Lui non ci sta pensando a me”.





Al falò con le altre fidanzate Floriana è incredula, arrabbiata, delusa da Federico. Sembra affranta, non solo dalle confidenze che Federico pronuncia senza remore, ma anche dello stesso rapporto con la tentatrice Vincenza: “Ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo una storiella, tutto qui. Per me non ha senso”. Ma poi Filippo Bisciglia tira fuori un altro filmato, quello in cui Federico dice alla single “Io mi sono avvicinato a te per capire meglio”.

A quel punto Floriana scoppia in lacrime: “Sta iniziando a capire che non prova niente per me, questo mi sta dicendo. Stare qua ma stare male non significa nulla, mi faccio sempre del male da sola”. E prosegue: “Voglio un uomo che mi rispetti. Deve collaborare in questo rapporto, che non va avanti da solo”. Come detto, per Federico non c’è alcun video. E lui: “Vorrei vedere qualsiasi cosa, pure che balla con un ragazzo. Qualcosa voglio vederla, deve darsi una smossa”.