Manca davvero poco all’inizio di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che sul suo account Instagram ha pubblicato la prima foto ufficiale dell’edizione 2021. Le coppie in ballo saranno sei e, come il format vuole, dovranno superare diverse prove caratterizzate dalla presenza sull’isola di altre persone potenzialmente ‘interessate’ al proprio compagno o compagna.

Nell’anno passato Filippo Bisciglia ha raggiunto il settimo anno alla guida di Temptation Island e, come lui stesso ha ammesso, la relazione con la trasmissione e il suo pubblico è sempre più forte: “Ma quale crisi? io mi innamoro sempre di più del programma e di VOI, VOI che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore … Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore”.

Il nuovo Temptation Island inizierà il 30 giugno 2021, dunque per gli appassionati c’è da attendere davvero poco. La location è l’Is Morus Relais in Sardegna. Una struttura lussuosa, dove girare in tranquillità senza preoccuparsi troppo della fuga di notizie. Il villaggio si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.





Le coppie che parteciperanno alla nuova edizione sono sei: Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Floriana e Federico, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, Filippo Bisciglia ha fatto qualche rivelazione sulle coppie.

“Ci saranno delle problematiche particolari in questa edizione. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. – ha detto il conduttore – La gelosia è all’ordine del giorno“.

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs June 16, 2021

Filippo Bisciglia fa riferimento alla coppia formata da Valentina e Tommaso: “Sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da un anno sto con Tommaso. Lui ha 19 anni meno di me. Il nostro è un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale. Però ho scritto io a Temptation Island, perché tra noi c’è un forte problema di gelosia. In pratica io non posso fare più nulla perché lui controlla”.