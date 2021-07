“Una grossa novità”. Temptation Island 2021, svelata la decisione di Mediaset

‘Temptation Island 2021’ è nel vivo e c’è grande attesa per capire come evolveranno le vicende legate ai concorrenti del reality show di Canale 5. Il programma condotto da Filippo Bisciglia avrà una grossa novità, che è stata riferita ufficialmente dal sito ‘Bubinoblog’. Svelata anche la data dell’ultima puntata della trasmissione, un momento attesissimo da milioni di telespettatori. E ci sarà un colpo di scena nella programmazione, che fino a questo momento non era ipotizzato.

Nelle scorse ore c’è stato un lutto nella famiglia del programma. A perdere la vita è stato dunque Massimo, un componente dello staff di ‘Temptation Island 2021′. In più ad accodarsi a pensieri di affetto e riconoscenza c’è stata anche l’autrice Chiara Bray: “Il ricordo di una persona gentile. Ciao Massi”. Una perdita straziante per tutti, ricordata anche da coloro che non lavorano più nella trasmissione ma che hanno incontrato Massimo negli anni precedenti. Un dolore indescrivibile per coloro che lo conoscevano.

Ormai si sta avvicinando a grandi passi la fine di ‘Temptation Island 2021’ ed è stata comunicata la programmazione definitiva di Mediaset del mese di luglio. Intanto, finora abbiamo visto l’addio di Tommaso e Valentina e a lasciare la trasmissione ci hanno pensato anche Claudia e Ste. Non resta che capire che tipo di video farà vedere Bisciglia nelle prossime puntate e se qualche coppia scoppierà definitivamente. Intanto, andiamo a vedere insieme quando terminerà questa edizione.





Stando a ‘Bubinoblog’, lunedì 19 luglio ci sarà la quarta puntata sul quinto canale Mediaset e successivamente ci sarà il quinto appuntamento lunedì 26 luglio. La sesta e ultima puntata di ‘Temptation Island 2021’ sarà praticamente immediata, infatti si terrà il giorno dopo. Le storie dei concorrenti avranno la loro naturale conclusione martedì 27 luglio. Un doppio appuntamento che sta già facendo elettrizzare il pubblico, che non vede l’ora che arriveranno questi momenti.

Claudia e Ste hanno parlato a Uomini e donne Magazine, confermando che la relazione è più stabile di prima. Ora tutto è cambiato e i due hanno ritrovato il contatto fisico: “Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”. Secondo Claudia, la permanenza a Temptation Island le è servita per riflettere: “È un percorso forte che ti stupisce di continuo”.