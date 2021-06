Temptation Island 2021, è tutto pronto ormai. La nuova edizione del docu reality estivo di Canale 5 che ogni anno tiene incollati milioni di telespettatori alla tv parte mercoledì 30 giugno, ovviamente in prima serata. In queste ultime settimane dopo le voci sono arrivate anche conferme: le sei coppie in gioco sono state scelte e ufficializzate, così come tentatori e tentatrici, ovvero i single che metteranno a dura prova fidanzate e fidanzati divisi in due villaggi distinti.

Altra certezza è che ogni coppia ha i suoi problemi da risolvere, primo fra tutti la gelosia come trapelato dai video di presentazione dei protagonisti. E a quanto pare che uno dei fidanzati non ha retto e sorpassando il muro che divide i due villaggi, ha raggiunto la compagna e per questo sono stati squalificati immediatamente dal programma.

Filippo Bisciglia, il retroscena su Maria De Filippi a Temptation Island 2021

Nessuna novità sul fronte conduttore, perché come sappiamo bene Filippo Bisciglia è stato riconfermato. L’ex gieffino del resto è padrone di casa al reality che lo ha reso celebre e che percepisce come una seconda pelle, come svelato anche recentemente e in più interviste. A dare altre anticipazioni ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice e da anni braccio destro di Maria De Filippi.





A proposito, è cosa nota che anche Temptation Island sia un prodotto targato Maria De Filippi e Fascino, casa di produzione di proprietà di Queen Mary. Non si vede davanti alla telecamera ma c’è eccome. Anche più di quanto si immagina. Intervistato dal magazine Chi, Filippo Bisciglia ha svelato un retroscena proprio sulla regina di Mediaset.

“Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! Maria è sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte – le parole di Filippi Bisciglia – Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla”. Insomma, Maria De Filippi è sempre presente in qualsiasi ora del giorno e della notte, quando tra l’altro vengono registrati i falò di confronto, momento imperdibile di ogni edizione di Temptation Island.