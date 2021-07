Le anticipazioni di Temptation Island 2021 parlavano di un falò di confronto anticipato nella seconda puntata ma solo durante la messa in onda si è scoperta la coppia protagonista: Tommaso e Valentina. Lui ha tradito in modo plateale la sua fidanzata con la single Giulia Cerini, eppure a giustificarsi è stata sempre e solo la fidanzata.

Che inizialmente, vedendo le immagini con la single al villaggio dei fidanzati, ha pensato a una ripicca fino a quando i video sono stati più che espliciti: Tommaso ha baciato Giulia e forse c’è stato anche qualcosa di più. A quel punto la richiesta a Filippo Bisciglia del confronto immediato, con largo anticipo rispetto ai 21 giorni canonici dal momento che questa edizione è appena cominciata.

Temptation Island 2021, Filippo Bisiciglia non l’ha mai fatto prima

Davanti al tradimento di Tommaso, il pubblico di Canale 5 è tutto schierato dalla parte di Valentina. Almeno fin quando la 40enne invece di “distruggere”, come aveva promesso, il fidanzato non fa altro che giustificare i suoi atteggiamenti. Più volte durante il falò il conduttore ha cercato di riportare il focus sul tradimento, ma Valentina è sembrata non volerne proprio sapere.





Poi però a un certo punto lo stesso Filippo Bisciglia sembra essere stufo e preferisce chiudere tutto. Alla fine Tommaso vuole continuare a stare con Valentina, lei invece lo lascia solo in spiaggia e va via, ma i dubbi sono tanti su come sia finita restano. Il tradimento di Tommaso non è stato però l’unico colpo di scena della puntata di lunedì 5 luglio 2021.

Molti telespettatori si sono accorti che Filippo Bisciglia ha fatto una mossa inedita per ben due volte. Mai prima d’ora, dopo il consueto falò dei fidanzati, il conduttore è tornato nel loro villaggio per richiamarli nuovamente. Dapprima lo ha fatto con Stefano, fidanzato di Manuela, poi con Ste, fidanzato e (forse) futuro marito di Claudia: in entrambi i casi il padrone di casa è ritornato alla postazione classica per fare vedere loro altri due video inediti delle loro fidanzate. E questa è una novità.