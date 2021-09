Alessandro Autera di Temptation Island, listino prezzi da capogiro: “Ma chi te li da!”

Temptation Island, l’ex concorrente sotto i riflettori. Uno dei nomi certamente tra i più discussi durante la stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Era entrato in coppia con la fidanzata storica ed è uscito con il cuore ancora impegnato, ma per una tentatrice. E gli utenti non distolgono ancora l’attenzione. Ecco cosa è successo.

Molti avranno già capito di chi stiamo parlando. Basta fare i nomi delle due donne che rappresentano per lui il passato e il presente, quelli di Jessica Mascheroni e di Carlotta Adacher. Alessandro Autera supera la crisi con l’ex tentatrice single e corre a riprenderla: i due hanno confessato di stare insieme.

Un gossip che ha senza dubbio riempito le pagine del pettegolezzo italiano e che oggi si tinge di altre sfumature, ma sempre puntando i riflettori sul 34enne. Questa volta ad attirare l’attenzione sull’ex Temptation Island 2021 è un dettaglio emerso grazie all’occhio vigile della super aggiornata blogger e influencer Deianira Marzano.





Si, perchè se qualcosa sfugge ai più, ci pensa lei a fare ordine e chiarezza. Nelle ultime ore infatti è emerso un dettaglio che non poteva di certo passare inosservato. La foto, ripresa dal profilo di Andrea Venza, è subito apparsa tra le Stories della blogger e ha messo in luce una conversazione portata avanti tra una persona e Alessandro Autera. L’ex Temptation Island parla di sponsorizzazione con tanto di cifra.

“Ciao Marco, perdonami ma non so perché il tuo messaggio era in un’altra cartella. Dimmi pure di cosa si tratta. Per dammi del tu, mica del lei. Il mio compenso per una storia di base è 500 euro. Ma se sei interessato o vuoi fare più storie, ovviamente possiamo trattare. Dimmi tu”. E non poteva mancare il commento di Deianira: “Lo ha messo senza nome. Io vi voglio accontentare! Ma chi te li da 500€“.