Temptation Island, torna il sereno dopo il terremoto. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere al loro addio. Ma a distanza di poco tempo, il ripensamento non ha tardato ad arrivare. Infatti tutto sembra aver preso un’altra piega.

Stiamo parlando di Alessandro Autera e della tentatrice Carlotta Martina Adacher. Tra di loro una storia mai decollata del tutto, come ammesso dalla tentatrice in persona attraverso i social, uscendone addirittura ‘bloccata’ sui social. Il motivo dell’allontanamento risalirebbe ad alcune “differenti visioni”.

Una chiarezza che poi avrebbe trovato un riscontro anche nelle affermazioni di Alesandro Autera: “Non siamo mai stati fidanzati”, per poi aggiungere: “Io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi. Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi”. Questo accadeva solo cinque giorni fa, oggi tutto sembra essere diverso.





“Sono andato a riprendermela. Noi sappiamo quello che siamo, chi parla per invidia resta il nulla”, queste le parole che oggi spiazzano tutti i fan. E sempre attraverso i social, la risposta alle critiche: “Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo”.

Alessandro ha poi chiosato: “Chi parla per invidia resta il nulla”. E non poteva mancare anche il commento da parte della tentatrice. che senza filtri ha fatto sapere: “Le persone parleranno sempre ma noi siamo forti. Palese”.