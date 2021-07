Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di Temptation Island 2021 in onda lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5. Dall’Is Morus relais, il villaggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ogni anno ospita le registrazioni del programma e tra momenti trash, clamorosi casi di gelosia, crisi e i soliti stereotipi da coppia fidanzata ormai caduta nella monotonia della convivenza, e critiche per alcune dinamiche, il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha esordito la scorsa settimana ottenendo un clamoroso successo in fatto di ascolti.

Complice la programmazione estiva, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha battuto la concorrenza registrando 3.194.000 telespettatori, pari al 21% di share. Dal 5 luglio Temptation Island 2021 cambia programmazione andrà in onda lunedì in prima serata.

Protagonisti assoluti della prima puntata la coppia formata da Valentina e Tommaso. 40 anni lei, 21 lui, secondo le anticipazioni i due potrebbero lasciare il villaggio proprio durante la puntata in onda lunedì 5 luglio. Nelle video-anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island, Filippi Bisciglia raggiunge Valentina nel villaggio le chiederà di andare subito nel pinnettu, per vedere un filmato riguardante il suo fidanzato Tommaso: “Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare”, spiega il conduttore alla 40enne.





Tra le anticipazioni anche quella su Alessio e Natascia. Nelle anticipazioni si vede il fidanzato in lacrime al falò. “SPOILER: – si legge sulla pagina social – Alessio, durante il falò con i ragazzi, ha una reazione inaspettata! Cosa avrà visto? Tutti sintonizzati domani in prima serata su Canale 5 per la seconda puntata di #TemptationIsland”. A far crollare Alessio probabilmente un avvicinamento pericoloso della fidanzata a uno dei tentatori del villaggio.

Stesso discorso per Ste, raggiunto da Filippo per una comunicazione davvero importante. “Ste, ho una comunicazione per te, ti aspetto al falò”, spiega nel filmato il conduttore al fidanzato di Claudia. E infine un falò di confronto, con una coppia che quindi lascerà Temptation Island già durante la seconda puntata.