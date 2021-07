Lunedì 5 luglio va in onda la seconda puntata di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che ha già conquistato i telespettatori italiani. Le coppie in ballo sono sei: Claudia Venturini e Stefano Socionovo, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Floriana e Federico Rasa.

I ragazzi sono sbarcati a Is Morus relais, il villaggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ogni anno ospita le registrazioni del programma e tra momenti trash, clamorosi casi di gelosia, crisi e i soliti stereotipi da coppia fidanzata ormai caduta nella monotonia della convivenza, e critiche per alcune dinamiche, il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha esordito con un clamoroso risultato e da questa settimana andrà in onda il lunedì in prima serata. La prima puntata di Temptation Island ha già regalato momenti di grande tensione, quindi di polemica e una valanga di commenti social.

Tra i tweet più influenti quelli di Elettra Lamborghini, che si è scatenata a suon di commenti per tutta la serata. Secondo il sito Digitalic, i post dell’ereditiera ed ex opinionista dell’Isola dei Famosi si sono piazzati al primo e terzo posto per numero di like, risposte e commenti. A poche ore dall’inizio della seconda puntata l’account ufficiale di Temptation Island 2021 ha pubblicato un video del falò di Alessio Tanoni, che si trova nel villaggio insieme alla fidanzata Natascia Zagato.





I due hanno deciso di partecipare al reality a causa dell’eccessiva gelosia di lui: “Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”, aveva raccontato nel promo.

Nelle anticipazioni di Temptation Island 2021 si vede Alessio in lacrime al falò. “SPOILER: – si legge sulla pagina social – Alessio, durante il falò con i ragazzi, ha una reazione inaspettata! Cosa avrà visto? Tutti sintonizzati domani in prima serata su Canale 5 per la seconda puntata di #TemptationIsland”. A far crollare Alessio, che si allontana dal falò esclamando una parolaccia, probabilmente un avvicinamento pericoloso della fidanzata a uno dei tentatori del villaggio.