Colpi discesa a gogo nell’ultima puntata di Temptation Island 2021, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e in onda in prima serata su Canale 5. La quarta puntata è iniziata con la coppia formata da Floriana e Federico, che pensava che di farla franca e di essere perdonato dopo aver inciuciato tutto il tempo con la tentatrice Vincenza.

Il giovane siciliano si è dovuto arrendere davanti alla risolutezza di Floriana e le sue lacrime non sono servite a farle cambiare idea. “Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori” ha detto Floriana. “Io mi sono messo in gioco perché volevo capire i sentimenti reali per te”, ha ribattuto Federico.

Temptation Island 2021, successo per la quarta puntata

“Ti ho chiamato perché quello che ho visto mi ha fatto stare così male da farmi capire tutto. Non mi ami, non mi rispetti e non mi meriti. Ora tu quella ragazza te la tieni, – ha sbottato la fidanzata durante il falò – fai schifo e sei ridicolo. Io non sono fatta per te né tu per me, perché io non lo voglio uno così. Io voglio un uomo con le palle che mi sappia difendere se parlano male di me. Un’altra come me non la troverai mai più”.





Alla resa dei conti Floriana ha deciso di uscire da sola lasciando Federico in lacrime. Le avventure delle coppie di Temptation Island 2021 hanno appassionato il pubblico e nella serata di lunedì 19 luglio Canale 5 ha vinto la gara degli ascolti con 3.353.000 spettatori pari al 23% di share.

Su Rai1 la replica de La Vita Promessa 2 raccolto 1.716.000 spettatori pari al 9.2%; su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 6.7% di share, mentre su Italia 1, la trasmissione Freedom – Oltre il Confine in replica ha intrattenuto 875.000 spettatori con il 5.4%. Report in onda su Rai 3 ha intrattenuto 1.504.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%.