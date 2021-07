Alla fine Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono usciti insieme. Per la coppia che ha deciso di sposarsi il 7 agosto è arrivato il lieto fine. La ragazza aveva espresso dei dubbi sulla possibilità di sposare Ste e durante la permanenza nel reality si era avvicinata al single Luke. “Adesso mi sento più tranquilla perché ho tirato fuori tutti i pensieri che avevo. Spero che le cose vadano per il verso giusto e che quello che ci siamo detti sia la base per ricominciare come prima. Mi sono messa molto in discussione, quasi ogni giorno. Ho ritrovato la mia parte spensierata, che da tantissimo non sentivo più. Ne avevo bisogno”.

Claudia e Ste hanno parlato a Uomini e donne Magazine, confermando che la relazione è più stabile di prima. Ora tutto è cambiato e i due hanno ritrovato il contatto fisico: “Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”. Secondo la ragazza, la permanenza a Temptation Island le è servita per riflettere: “È un percorso forte che ti stupisce di continuo. Ogni giorno provi emozioni diverse, alcune mai vissute, a volte contrastanti tra loro, e ti ritrovi in crisi. Ma è stato anche grazie a queste sensazioni così diverse e difficili da decodificare che ho preso consapevolezza di me stessa, dei miei reali dubbi e sono riuscita a fare un passo avanti per la coppia”.

Ora a parlare è Luke Pioppa, il single con cui Claudia ha avuto un ottimo feeling. Sempre a Uomini e Donne Magazine ha spiegato il suo rapporto con la ragazza, esprimendo anche il suo pensiero circa l’imminente matrimonio tra lei e Ste quando gli è stato chiesto se la vede pronta: “È difficile rispondere. Posso dirle però che quando è uscita dal villaggio non credo fosse ancora pronta a sposarsi con Ste e non perché non lo amasse, anzi, ma perché il matrimonio è un passo che Claudia voleva compiere in tempistiche diverse. A mio avviso, Claudia prima di tutto dovrebbe ritrovarsi”.





Alcuni hanno pensato a un finale diverso tra Claudia e Luke Pioppa. Il tentatore ha totalmente escluso questa possibilità: “Qualcosa in più con Claudia? No, mai” ha affermato Luke a Uomini e Donne Magazine per poi soffermarsi sui sentimenti della ragazza: “In Claudia ho visto sempre una persona innamorata di Ste. Non mi è mai sembrata una donna in cerca di un’alternativa e neanche di qualcuno che potesse farle cambiare idea in merito al matrimonio”.

Infine Luke Pioppa ha anche parlato di Stefano: “Fossi in lui sposerei Claudia: è una donna positiva e dolce. Un’ottima confidente. Con lei si può parlare di tutto, ci si può divertire e allo stesso tempo costruire qualcosa di serio”.