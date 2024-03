Per 25 anni era stato presenza fissa nelle case di molti italiani. Attore poliedrico dallo sguardo magnetico, si è spento in una casa di riposo a 82 anni. Le sue condizioni di salute erano precarie da tempo. Era il 2021 quando annunciò di avere un cancro della pelle che si era metastatizzato. Sempre nella primavera dello stesso anno era stato operato per un tumore all’addome e da quel momento le sue uscite pubbliche erano state sempre più rade.

A dare la notizia della scomparsa è stato l’autorevole quotidiano tedesco ‘Bild’ citando la compagna, la regista Susanne Kellermann. Iniziò la carriera all’età di nove anni nell’emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk, dove recitava in un programma per bambini, debuttando a teatro nel 1952 in “Peter Pan”. Il suo primo film risale al 959, “Il ponte” di Bernhard Wicki, a cui seguirono una ventina di titoli, tra i quali “L’ultimo treno da Vienna” (1963) di Arthur Hiller.





Morto l’attore Fritz Wepper: era l’assistente dell’ispettore Derrick

La notorietà mondiale, per Fritz Wepper nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, arrivò sul crepuscolo degli anni ’60 con il ruolo televisivo dell’assistente Harry Klein, dal 1969 al 1974 al servizio del commissario Keller (interpretato da Erik Ode) nell’omonima serie Der Kommissar. Lo stesso Harry Klein, questa volta con i gradi di ispettore, divenne poi il fidato assistente (nella finzione a seguito di trasferimento) dell’ispettore capo Stephan Derrick (interpretato da Horst Tappert) nella serie L’ispettore Derrick.

Ruolo che interpretò per 25 anni, dal 1974 al 1998, e che lo rese una figura di culto in tutto il mondo. Nel 1972 Wepper recitò accanto a Liza Minnelli nell’importante ruolo di Fritz Wendel nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret, film vincitore di ben otto premi Oscar) per la regia di Bob Fosse.

Oltre che per la sua partecipazione al telefilm L’ispettore Derrick, Wepper è conosciuto in Italia per aver figurato, insieme a Jutta Speidel, nel cast di Un ciclone in convento, telefilm tedesco andato in onda su Raiuno in Italia a partire dal 2002, in cui interpretò il ruolo del sindaco Wolfgang Wöller. Wepper ha portato avanti questo ruolo fino alla cancellazione della serie dalla TV tedesca, avvenuta nel 2021.