Televisione in lutto. L’attrice e agente è morta all’età di 79 anni. La notizia è stata diffusa proprio dall’account Twitter ufficiale dello show che ha recentemente registrato la candidatura di Whoopi Goldberg come primo Dottore americano: “Ci dispiace molto apprendere la notizia della sua morte, interpretò la companion del Primo Dottore Dodo Chaplet” si legge nel post condiviso dalla produzione. Era apparsa in 19 episodi di Doctor Who negli anni ’60 interpretando Dodo Chaplet, un compagno del Primo Dottor William Hartnell.



Il personaggio di Dodo aveva debuttato nella terza stagione e i fan, purtroppo, non possono rivedere tutte le sue avventure perché il materiale originale è andato distrutto e non era stato conservato nell’archivio della BBC. Solo 11 puntata in cui l’attrice aveva infatti recitato sono state “salvate”. Nata a Manchester, in Inghilterra. Dopo la formazione come attrice ha avuto piccole parti nelle soap opera. Jackie Lane, dopo la sua esperienza nello show, ha lavorato anche come agente e ha avuto tra i suoi clienti Tom Baker, poi diventato il Quarto Dottore.

Jackie Lane, eleganza e talento nel suo DNA



Prima di entrare in Doctor Who, Jackie Lane aveva fatto apparizioni occasionali in produzioni televisive e radiofoniche della BBC, tra cui la produzione radiofonica di Wonderful Things di Anna Neagle nel 1958, la produzione televisiva Grandad was a Wrestler nel 1959 e come membro della giuria di Juke Box nel 1961. Dopo aver lasciato Doctor Who, Jackie Lane divenne per qualche tempo una segretaria diplomatica a Parigi. Quindi è tornata nel Regno Unito per avviare un negozio di antiquariato.







Jackie Lane divenne quindi un agente teatrale, rappresentando Tom Baker, che avrebbe interpretato il Quarto Dottore, e Janet Fielding, che avrebbe interpretato il compagno Tegan Jovanka e lei gestiva Nicholas Courtney che avrebbe interpretato il brigadiere. Jackie Lane ha fatto una rara apparizione televisiva nel 2013, nel programma per il 50esimo anniversario di Doctor Who, Doctor Who Live: The Afterparty.





We’re sad to hear that Jackie Lane has passed away, she played the First Doctor’s companion Dodo Chaplet ❤️ pic.twitter.com/2PzirZvwP5 June 23, 2021

Nel 2018, Jackie Lane ha registrato e intervistato Myth Makers in cui ha parlato del suo collega di Doctor Who William Hartnell. Durante l’epidemia di COVID-19 del 2020, Lane ha registrato un breve saluto dei fan per la convention online Time-Space Visualiser di Fantom Films.