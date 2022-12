Bob McGrath, un attore che interpretava il simpatico vicino Bob Johnson come membro del cast originale dell’amato programma per bambini “Sesame Street”, è morto, secondo le dichiarazioni della sua famiglia e di Sesame Workshop condivise sui social media. Aveva 90 anni. “La famiglia McGrath ha delle tristi notizie da condividere. Nostro padre Bob McGrath, è morto oggi. È morto serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia”, si legge nel comunicato della famiglia condiviso su Facebook.



The Sesame Workshop ha reso omaggio ai quasi cinquant’anni di McGrath nello show in un thread su Twitter. “Membro fondatore del cast, Bob ha incarnato le melodie di Sesame Street come nessun altro, e le sue esibizioni hanno portato gioia e meraviglia a generazioni di bambini in tutto il mondo”, si legge in parte nella dichiarazione. “Saremo per sempre grati per i suoi molti anni di appassionati contributi creativi a Sesame Street e onorati che abbia condiviso così tanto della sua vita con noi”.

Televisione in lutto, morto l’attore Bob McGrath



McGrath è apparso nel pilot di “Sesame Street” nel 1969 e ha continuato a lavorare a 47 stagioni dello show, lasciando la serie nel 2017 ma continuando a rappresentarla in vari eventi negli ultimi anni. McGrath, che era un abile tenore e musicista, si è esibito in “sale da concerto da Las Vegas al Saskatchewan a Tokyo molte volte”, secondo Sesame Workshop. Ha contribuito a realizzare molte delle canzoni più famose di “Sesame Street” – come “People in Your Neighborhood” e “Sing a Song” – memorabili graffette dell’infanzia.



Il membro del cast di “Sesame Street”, Alan Muraoka, ha reso omaggio all’uomo che ha definito il suo “modello”. “Le parole non possono iniziare a esprimere ciò che Bob ha significato per me: un modello, un mentore, un amico. La sua gentilezza e il malvagio senso dell’umorismo erano una tale gioia e l’ho amato così tanto “, ha scritto Muraoka su Instagram. “Riposa bene amico mio. Hai fatto bene.”



“Non puoi fare a meno di essere influenzato da tutte le meravigliose ricerche e i buoni messaggi che vengono mostrati su ‘Sesame Street'”, ha detto McGrath in un’intervista del 2015 su alcuni dei suoi takeaway dall’essere nel programma di riferimento. “Ho imparato quanto sia importante ascoltare, ascoltare davvero, attentamente ciò che i tuoi figli hanno da dire”. McGrath, padre di cinque figli e nonno, lascia la moglie Ann Logan Sperry.