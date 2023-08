Ancora una brutta notizia nel mondo della televisione. Un altro lutto ha investito il piccolo schermo, a pochi giorni di distanza dalla morte dell’attrice Hersha Parady, nota per aver recitato ne La casa nella prateria. Lei interpretava il personaggio dell’insegnante Alice Garvey, morta nella serie tv a causa di un rogo in una scuola per non vedenti. Hersha Parady era ricordata anche per aver dato il suo contributo nelle serie La Fenice e Kenan & Kel.

Ora la televisione piange un’altra personalità di spicco, infatti questo lutto ha colpito tantissima gente che ha ammirato la donna nella sua attività lavorativa. La morte dell’attrice è giunta in seguito a molti anni trascorsi nel suo privato, infatti era sparita dalle scene dal 2011 a causa di una grave malattia. Proprio quest’ultima l’ha uccisa a 67 anni. La notizia è stata ufficializzata dalla sua famiglia con una nota agli organi di informazione.

Televisione in lutto per la morte dell’attrice 67enne

La televisione, che sta vivendo ore di grande lutto, ha detto addio ad Arleen Sorkin. La morte dell’attrice 67enne ha scioccato tutti ed è stata annunciata così dai familiari: “Ricorderemo sempre la nostra cara Arleen per la sua immensa generosità di spirito. Talentuosa, sì, e anche tenace, come dimostra la sua tenace lotta decennale contro una terribile malattia. Ma soprattutto, era una presenza amorevole nella vita dei suoi due figli, Eli e Owen; di sua madre, Joyce; dei suoi fratelli, Robert e Arthur“.

Il sito Usa Today ha riferito che Arleen lottava da tanti anni contro la sclerosi multipla. Originaria di Washington, è conosciuta soprattutto per la recitazione nella soap opera Il tempo della nostra vita, dove interpretava il personaggio di Calliope Jones, e per essere stata la fonte ispiratrice di Harley Quinn. Dal 1992 al 1995 l’ha doppiata nella serie Batman. I suo debutto assoluto è stato nel cabaret tra la fine degli anni Settanta e i primi dell’Ottanta.

Per quanto riguarda il suo privato, Sorkin è stata unita in matrimonio col produttore Christopher Lloyd e ha avuto due figli. Il regista James Gunn l’ha omaggiata in questo modo: “Riposa in pace Arleen, l’incredibile talento originale di Harley Quinn, che ha contribuito a creare il personaggio che molti di noi amano. Amore alla sua famiglia e ai suoi amici”.