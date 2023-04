Televisione in lutto per la prematura scomparsa dell’attore della soap opera Valle di luna, che ha recentemente recitato nel dramma The Hunt for Raoul Moat. L’attore è morto all’età di 47 anni. L’annuncio è arrivato dalla sua famiglia Nella soap opera, dal 2003 al 2006, ha vestito i panni del personaggio di Simon Meredith. Dale Meeks Ha anche recitato nella serie televisiva per adolescenti Byker Grove nei panni di Greg, il leader di una banda del club giovanile rivale Denton Burn. Lo spettacolo ha lanciato la carriera di una serie di star, tra cui il duo di presentatori Ant McPartlin e Declan Donnelly.

La notizia della morte di Dale Meeks è stata data da un membro della famiglia su Facebook domenica pomeriggio. L’attore è morto sabato 22 aprile: “Così incredibilmente triste. Cognato, calcio laterale e solo il MIGLIORE amico che un ragazzo avrebbe potuto desiderare. Riposa in pace Dale Meeks. Tanto meno di cui ridere ora che non sei lì”, ha scritto la famiglia pubblicando un post sui social.

Dale Meeks, morto a 47 anni l’attore di Valle di luna

“Grazie a tutti per tutti i bei messaggi e ricordi che avete condiviso. Il supporto degli amici di Dale Meeks è stato così incredibilmente forte in queste ultime ore caotiche e strazianti che posso solo rimanere in soggezione”, si legge ancora. La causa della morte dell’attore non è stata confermata. I colleghi McPartlin e Donnelly hanno reso omaggio a Meeks su Twitter come “il più adorabile dei ragazzi”. “Siamo così incredibilmente dispiaciuti di apprendere la tristissima notizia della morte di Dale Meeks”, hanno scritto ancora. “Era il più adorabile dei ragazzi, anche se era un Denton ‘Burner’, l’arcinemico dei Byker ‘Grovers’! Una triste perdita in così giovane età. RIP Dale. Riposa in pace ragazzo bello”.

Proprio la scorsa settimana Dale Meeks era su ITV in The Hunt for Raoul Moat, nel ruolo dell’amico di Moat Rory Sutcliffe. L’attore, ultimamente diventato irriconoscibile per come tutti lo avevano conosciuto nella soap valle di luna, aveva ritwittato post sul dramma in tre parti sulla storia vera della più grande caccia all’uomo del Regno. L’attore era nato a South Shields, è stato anche un cantante e ha vinto lo speciale Celebrity Stars in Their Eyes di ITV con il collega attore di Valle di luna Mark Charnock nei panni dei Blues Brothers.

Oltre ai suoi ruoli televisivi, Dale Meeks si è esibito sul palco in produzioni tra cui The Producers al Royal Exchange Theatre, Manchester, e A Christmas Carol al West Yorkshire Playhouse. Ha anche interpretato Amos Hart nel tour nel Regno Unito dello show di successo Chicago ed è apparso nella produzione del West End di Love Never Dies.