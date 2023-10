La cantante e presentatrice italiana racconta tutto solo oggi, ecco cosa è successo realmente. Neo mamma della piccola Anna Blue, la cantante italiana sta provando a riprendere in mano le redini della propria carriera dopo i mesi trascorsi in dolce attesa e il parto. Eppure nonostante la sua voce sia ormai una vera garanzia, la 43enne ha affermato di essere “licenziata” ad un evento privato. A spiegare tutto dopo un fervido clamore mediatico, la diretta interessata nel corso di unìintervista rilasciata per Il Corriere della Sera.

Nina Zilli “licenziata”, fuori il motivo della decisione. La cantante italiana è diventata mamma per la prima volta: l’arrivo della piccola Anna Blue ha sconvolto in meglio la vita di mamma e di papà. La cantante però ha fatto di tutto per tenere nella privacy la notizia della dolce attesa, rivelazione che però sarebbe sfuggita di bocca a Fiorello e Biggio in diretta a VivaRai 2.

Nina Zilli “licenziata”, fuori il motivo della decisione: “Ci stavano girando un po’ intorno…”

Lo avrebbe riferito Nina Zilli in persona solo oggi: “Nei giorni dello “spoiler” di Fiorello e Biggio stavo trattando la partecipazione a un evento privato. Gli organizzatori hanno contattato il mio staff spiegando di avere sentito la notizia, domandavano quando era previsto il termine della gravidanza. Con serietà, gli è stato comunicato. Ci stavano solo girando un po’ intorno perché è arrivato subito il: “no, grazie”. Ero incinta e questo evidentemente mi rendeva inaffidabile ai loro occhi”.

E ancora: “Se deve partorire non sarà pronta, cambiamo cavallo. Che gentilezza, che premura: si riposi. Hanno ritirato la proposta senza nemmeno sentire se davvero temessi di non farcela”. Nina Zilli ha poi voluto precisare: “Meno male che a fare da filtro c’era il management. Ero al quarto mese e mi toglievano il lavoro perché ero incinta come fosse la cosa più naturale del mondo. Non corre l’anno 2023?”.

E per concludere il racconto in merito alla vicenda, Nina chiosa: “L’evento cancellato era fissato quasi un mese dopo il parto, io a due settimane dalla nascita di Blue – con il consenso medico, non sono incosciente – ero su un palco di Rimini. Pronta o non pronta, signori, avrei dovuto dirlo io: o no?“. Una domanda retorica ovviamente. E voi cosa pensate di tutto questo?