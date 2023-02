Televisione in lutto, ma non solo, per l’addio a Joe Violanti, morto prematuramente all’età di 63 anni. Una perdita enorme per il piccolo schermo ma anche per il mondo della radio, che perde un grande conduttore. Un dolore enorme per tutti coloro che gli hanno voluto bene e che ora sono costretti a salutarlo per l’ultima volta. Una bruttissima notizia che ha sconvolto tutti, dato che fino a poco tempo fa era in ottime condizioni di salute. Poi la situazione è precipitata praticamente nel giro di 30 giorni.

E ora la televisione è in lutto per la dipartita di Joe Violanti. Purtroppo è morto troppo presto per una grave malattia che in un mese se l’è portato via per sempre dagli affetti più cari. Questo è quanto rivelato da alcuni amici dell’uomo, come scritto da TgCom24. Quindi, fino a circa un mese fa, non aveva nessun problema fisico. Poi questo male si è presentato improvvisamente e, dopo una breve battaglia, non ce l’ha fatta a resistere e nelle scorse ore è stato annunciato purtroppo l’avvenuto decesso.

Leggi anche: “Nostra mamma è morta”. Televisione in lutto, addio all’amata attrice: l’annuncio dei figli





Televisione in lutto, Joe Violanti è morto

Dunque, la televisione è in lutto per la scomparsa di Joe Violanti, morto in seguito ad una breve ma durissima malattia che lo ha ucciso davvero in pochissimo tempo. Come ricordato da TgCom24, lui è stato un bravissimo conduttore radiofonico che ha collaborato con RTL 102.5, RDS, Radio Kiss Kiss, Radio 105 e Rai Radio2. Ma è anche stato un ottimo autore televisivo, comico, dj, scrittore e speaker. Distrutto dal dolore il suo collega nonché grande amore Charlie Gnocchi, che fino a poco tempo fa è stato al GF Vip 7.

Queste le parole di Charlie Gnocchi, che ha postato una foto insieme a Joe: “Ciao Sergio. Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio, era una brava persona. Lui sarà sempre con me“. Nato a Fidenza nel 1960, lascia due figlie che si chiamano Silvia e Maria Chiara. Il suo debutto come deejay era avvenuto nel lontano 1975 in provincia di Parma. Dal 1991 al 2004 ha composto il duo comico Charlie & Joe proprio con Charlie Gnocchi. E nella sua vita professionale non sono mancate nemmeno le polemiche.

Nel 2008 era stato criticato dal giornalista Michele Santoro per l’imitazione fatta a RDS. Come conduttore televisivo è stato protagonista a Unomattina estate dal 1994 al 1996. Come autore tv ha curato la 71° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2014, la IX edizione del Festival Internazionale del Film di Roma nello stesso anno e la 72° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2015.