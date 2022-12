Selvaggia Lucarelli sempre al centro delle polemiche a Ballando con le stelle. L’edizione 2022 è stata vinta dalla coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Ma verrà ricordata per le tantissime discussioni tra i concorrenti e la giuria. Spesso la giornalista è stata in disaccordo con i suoi colleghi e nessuno si è risparmiato battute velenose e provocazioni. L’ultima bomba è stata sganciata da Sara Di Vaira che lancia un’accusa pesante nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Sara Di Vaira fa parte della giuria popolare dopo essere stata per anni una delle ballerine più brave ed apprezzate. È stata ospite a Oggi è un altro giorno e parlando con Serena Bortone non è stata per nulla tenera nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Tutto è accaduto poche ore prima della finalissima e vale la pena riepilogare quanto accaduto durante il talk pomeridiano di Rai1.

Leggi anche: “Dite la verità”. Serena Bortone, gelo a Oggi è un altro giorno: messaggio di Selvaggia Lucarelli





Sara Di Vaira accusa Selvaggia Lucarelli: “Registra le telefonate”

Insieme a Sara Di Vaira erano presenti a Oggi è un altro giorno anche i giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Tutti, in qualche modo, critici con la collega Selvaggia. Ma la più feroce è stata senza ombra di dubbio proprio la Di Vaira. Tra loro c’è un precedente: infatti quando di recente la giornalista è stata colpita da un lutto, aveva detto che l’unica a non farle le condoglianze era stata Sara Di Vaira: “Lei in diretta mi dà lezioni di educazione e mi dice che mi deve stare bene prendermi della scimmia da Mariotto. Intanto è l’unica del cast di Ballando con le Stelle a non avermi fatto le condoglianze, sì è stata l’unica, perché anche Simone e Rossella me le hanno fatte e sono stati molto gentili”.

A Oggi è un altro giorno la replica della ballerina che ha detto di non fidarsi di Selvaggia Lucarelli: “Io non mi fido a chiamarla perché lei registra le telefonate. Io gli altri giudici li ho sempre chiamati e ho anche avuto confronti accesi ma mi fidavo. Con lei il confronto non è alla pari perché la chiami e poi ti ritrovi sui social. Non le risponderà mai al telefono”. Boma sganciata: e quando si parla di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli eliminato tra mille polemiche, la situazione se possibile si fa ancora più tesa.

“C’era un plotone d’esecuzione ad aspettarmi”, ha accusato la blogger e giornalista. “Il plotone d’esecuzione non c’era – ha ribattuto Zazzaroni – perché non ci mettiamo d’accordo su cosa dire. Arriviamo alle sette e mezza di sera e poi in puntata si va di naturalezza”. Guillermo Mariotto ha ironizzato con un pizzico di perfidia: “Ma è sua mamma?”. Tutti concordano sulle qualità in pista dello chef: gli contestano la poca personalità. E alla fine, Zazzaroni e Mariotto svelano il segreto del successo di questa edizione di Ballando: “Iva Zanicchi”.