A Ballando con le stelle c’è stato un vero e proprio scossone. Dopo la cacciata di Angelo Madonia, Federica Pellegrini era rimasta senza maestro ma la produzione è subito corsa ai ripari riportando nel programma Samuel Peron. Quest’ultimo ha rotto il silenzio per la prima volta da quando il suo ritorno è ufficiale e si è rivolto proprio nei confronti della concorrente.

Prima reazione da nuovo insegnante di Ballando con le stelle per Samuel Peron, che ha voluto dire la sua sulle emozioni provate per il suo rientro nella trasmissione. Federica Pellegrini ha immediatamente risposto al suo nuovo insegnante e il pubblico ha quindi già saputo qualcosa di interessante.

Leggi anche: “Io non c’entro”. Angelo Madonia e Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio





Ballando con le stelle, la reazione di Samuel Peron al suo ritorno: coinvolta Federica Pellegrini

Gioia immensa per lui, che ha manifestato subito tutto il suo grande entusiasmo per il nuovo approdo a Ballando con le stelle. Samuel Peron non vede l’ora di condividere con Federica Pellegrini questa avventura sul palco, ma a fare rumore sono state soprattutto alcune parole scritte da lui, nel momento in cui ha taggato pure la sportiva.

Su Instagram Peron ha scritto: “Come diceva quella canzone di Vasco? Io sono ancora qua. Casa è sempre casa. Sei pronta Federica? Io devo ancora smaltire l’emozione…dammi 5 minuti!”. Immediata la replica della Pellegrini sempre sui social: “Ah io? Prontissima“. Quindi, la coppia si prevede che sarà molto affiatata nonostante lei abbia sempre lavorato con Madonia.

Peron ha tra l’altro pubblicato una foto dello studio di Ballando con le stelle, dunque è già lì e abreve potrà iniziare a fare le prove con Federica Pellegrini in vista di sabato prossimo.