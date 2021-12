“Ora posso dirlo”.Tara Gabrieletto, la verità viene fuori anni dopo: bordata contro l’ex Cristian

La storia tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella ha fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne. Il loro matrimonio è durato quattro anni: dal 2016 al 2020 poi si era sciolto come neve al sole. Nei mesi scorsi la crisi sembrava poter rientrare poi era arrivata la risposta da Tara. “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto per anni e mi trovo bene?”. Dopo la fine del loro amore Tara è tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con Cristian.



I rapporti erano rimasti civili. “Visto e considerato che tante persone non hanno l’intelligenza di evitare certe domande ma hanno la sfacciataggine di pretendere una risposta, facciamo una cosa: della mia vita privata io non parlerò né ora né mai. Detto questo chi vuole una risposta su tutto il resto, lavoro, Accademia, ecc ecc ben venga, siete le benvenute. Le altre possono prendere l’uscita. Grazie”. Ora però la doccia fredda.



“Ti manca avere accanto un uomo?”, ha chiesto una follower. Secca e decisa la risposta di Tara Gabrieletto: “No, perché di base non l’ho mai avuto”. Insomma, ognuno per la sua strada.Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi.







Tara Gabrieletto è nata il 3 novembre 1987 a Vicenza. Una volta diplomata, Tara inizia a lavorare nell’azienda di famiglia. Deve la sua notorietà nel mondo dello spettacolo alla trasmissione Uomini e DonneTara è sempre stata appassionata di moda sin da bambina. Quindi, oltre ad aver lavorato nell’azienda di famiglia, Tara adesso ha creato una collezione di borse per il brand Opss.



Tara Gabrieletto ha collaborato nella realizzazione di alcuni modelli di scarpe per Prima Base Shoes. Amante degli animali, ora che si è separata da Cristian, vive insieme a 3 gatti e 3 cani.