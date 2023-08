Manca ormai poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna in televisione a cinque mesi dalla conclusione dell’ultima edizione, la numero sette, vinta dalla influencer Nikita Pelizon. Il nuovo GF sarà caratterizzato da delle grosse novità, come la durata (non sarà lungo come quello delle scorse edizioni) e ci sarà una sola opinionista. “Cominceremo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con una tale gioia… così finalmente potrò anche io avere dei ritmi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente… sai, uno stato di gravità permanente!”, ha raccontato Alfonso Signorini in una intervista rilasciata un paio di mesi fa a Radio Cusano Campus.

La nuova opinionista del Grande Fratello sarà la giornalista del TG5 Cesara Buonamici, mentre al posto di Giulia Salemi, l’esperta dei social o voce del popolo che lo scorso anno aveva il compito di leggere gli umori del pubblico tramite i post di Twitter, è stato fatto il nome di Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia.

Grande Fratello, Sara Croce ha rifiutato l’offerta

Il capitolo dei concorrenti è ancora aperto e in queste ore era saltato fuori il nome dell’ex Bonas di Avanti un altro Sara Croce, che secondo il gossip sarebbe stata bocciata. Niente di più falso. A smentire la notizia data dalla pagine social Pipol, ci ha pensato la stessa Sara – bollando la notizia come ”fake news” – e la madre della modella, intervenuta per chiarire che invece è stata proprio la figlia a rifiutare l’offerta arrivata da Alfonso Signorini.

“Sara è rimasta molto male, amareggiata e aveva anche il magone perché purtroppo le frittate sono sempre rigirate al contrario. La notizia non è assolutamente vera, perché lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini, preoccupato perché mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti”.

“Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. – ha spiegato ancora la madre di Sara Croce – L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma. Ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. È lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata”.