Tammy Slaton di Vite al Limite ha pubblicato alcune foto in cui mostra la perdita di chili egli ultimi anni. Un processo lungo e faticoso, iniziato anni fa grazie anche al programma televisivo Vite al limite.

Amy e Tammy Slaton, due sorelle di circa 350 chili ognuna, sono state protagoniste nel 2020 del programma che ha come protagonista il dottor Nowzaradan. Il loro percorso non è stato semplice. Le due, originari del Kentucky, hanno capito che la loro vita era praticamente ferma per colpa del loro peso. A fine episodio quella a perdere più chili era stata Amy, desiderosa di avere un figlio con il marito. Mentre la sorella Tammy aveva avuto non pochi problemi a perdere peso e non era riuscita a raggiungere il suo obiettivo.

Tammy Slaton di Vite al limite è dimagrita: le foto

Amy Slaton ha perso oltre 150 chili, dopo questo lungo percorso, ha scoperto che, proseguendo a dimagrire, nel giro di sei mesi poteva iniziare a provare a rimanere incinta, cosa che, ovviamente l’ha resa felicissima. Amy oggi ha così spiegato che continuerà a proseguire nel suo viaggio di perdita del peso senza sosta. Oggi è Tammy a mostrare il suo nuovo corpo.

La 36enne ha condiviso una serie di selfie su Instagram. Sebbene non abbia sottotitolato le foto, la star della realtà ha ricevuto numerosi commenti che lodavano i progressi compiuti nel suo percorso di perdita di peso. “Un aspetto migliore ogni giorno! Ecco come appare la determinazione”, ha scritto un utente: “Sei fantastico Tammy. Continua così”. Un altro fan ha scritto: “È incredibile quanto peso hai perso. Ho seguito te e tutta la famiglia in tv”. Tammy ha spiegato di aver perso tantissimi chili e ovviamente è felicissima del risultato.

“Quando sona salito sulla bilancia e ho visto che avevo perso tutti quei chili ho smesso di respirare per un secondo”, ha detto Tammy Slaton durante l’episodio del 7 febbraio. “Sono pochi chili sotto il mio peso da obiettivo. Da oltre 400 chili è un calo enorme.” “Mi sento elettrizzata, orgogliosa, eccitata – solo tutte le emozioni. Ho dimostrato a tutti che si sbagliavano. Tutti quelli che hanno dubitato di me, finalmente ho avuto il mio! Il mio momento in cui te l’avevo detto!”, ha detto Tammy.