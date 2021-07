“Cambia tutto”. Tale e Quale Show, rivoluzione di Carlo Conti: la decisione è ormai presa

Ora è tempo di vacanza, ma Carlo Conti è già pronto per la nuova stagione televisiva della Rai. Inevitabilmente uno dei programmi più attesi dal pubblico è senza ombra di dubbio ‘Tale e Quale Show’, che ritornerà a tenere compagnia a milioni di telespettatori a partire dal prossimo mese di settembre. Ed è in arrivo una vera e propria rivoluzione che stravolgerà decisamente tutto. Una scelta quella operata dal conduttore che cambierebbe in modo repentino una parte del format.

Nei giorni scorsi è stato riferito che nel prossimo ‘Tale e Quale Show’ ci sarà anche lei: Alba Parietti. La showgirl promette scintille: “È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò ‘Tale e quale show’ proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa”. Sicuramente il venerdì sera su Rai1 ne vedremo delle belle. Alba è pronta a stupire tutti: “Vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida”. Ma non è l’unica novità.

Sono previsti dei grandi colpi di scena e uno di questi riguarderà la giuria del programma presentato da Carlo Conti. ‘Tale e Quale Show’ non avrà gli stessi protagonisti della passata edizione e inevitabilmente è già scattato il toto-nomi per cercare di capire chi entrerà in scena. Stando a quanto trapelato, non ci saranno Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, quindi l’unica giurata riconfermata sarebbe Loretta Goggi. E il settimanale ‘DiPiù’ ha fatto uscire fuori alcuni nomi dei loro successori.





Il giornalista Giancarlo De Andreis ha riportato che sarebbero in lizza per sostituire Salemme e Panariello questi nomi: Christian De Sica, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Angelo Pintus e Lillo. Non ci sono conferme ufficiali su questi personaggi, ma sicuramente nelle prossime settimane saranno forniti maggiori dettagli. La prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’ avrà dunque questa variazione importante e staremo a vedere se ce ne saranno altre. Intanto, il pubblico ha già iniziato il countdown.

Alcune settimane fa Carlo Conti ha annunciato l’arrivo di Gina. Si tratta precisamente di un cucciolo di Breton, dunque una meravigliosa cagnolina. L’istantanea dell’animale a quattro zampe è diventata virale in pochissimo tempo. Il presentatore Rai ha commentato così nella didascalia: “Vi presento il nuovo arrivo in casa Conti: Gina!!!”. Uno spettacolo la cagnolina, che terrà compagnia all’intera sua famiglia.